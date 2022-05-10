2022-05-10 11:44:42 Alıcı bulamayan kilisenin fiyatı 10 milyon TL’ye yükseldi
Mardin’de sahibinden satılık olan bin 700 yıllık tarihe sahip Mor Yuhanna Kilisesi’nin fiyatı 10 milyona TL'ye yükseldi. Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, içinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor. Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek Tekcan tarafından 10 milyon çıkarıldı.