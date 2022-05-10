Alıcı bulamayan kilisenin fiyatı 10 milyon TL’ye yükseldi

2 yıldır kiliseyi satılığa çıkardığını hatırlatan Tekcan, yapının tarihi bir kilise olduğunu anımsatarak, yaklaşık bin 700 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Tekcan, “İçinde tünel var. Biri kaleye, diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. İçinde 3 tane kardinal mezarı var. Kardinal mezarlarına hiç dokunulmamış. Bazıları da lahit mezar olabilir deniliyor. Ben bilmiyorum. Burayı 2 yıl önce 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkardık ulusal bir firmada. Daha sonra danışmanım benden habersiz 4,5 milyona indirdi ve şu an hayat pahalılığından dolayı 10 milyona çıkartmak istiyoruz. Artık bir daire 1,5-2 milyon lira para oldu. Daha önce 7 milyon 250 bin liraya 30 tane daire alabiliyordum. Şu an 5 tane daire alamıyorum. Mecbur kaldık, bu fiyatı belirledik. Daha önce de söylemiştim, burayı Süryani cemaatinin almasını istiyorum. Yalnız kendileri uzak duruyorlar. Bizde para yok, biz fakiriz diyorlar. Benim düşüncem de, istiyorlarsa kendi aralarında bir fon yapsınlar. Parayı toplasınlar, gelsinler ben burayı vereyim” dedi.