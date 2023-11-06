400 nüfuslu beldeden tüm ülkeye dağılıyor

Belediye binasının alt kısmında bulunan atıl yeri tesise dönüştürdüklerini ifade eden Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, “Burada kadınlarımızın yapabileceği neler var diye değerlendirdiğimizde, ellerinin yatkın olduğu unlu mamuller üzerine bir şey yapmaya karar verdik. Devletimizin çağrısına uyarak bir proje hazırladık. Atıl vaziyette bulunan düğün salonu olarak kullanılan ve garaj olan belediyenin önemli bir bölümüne ilave de yaparak üretim yapabilecek bir yapı hazırladık. Bu yılın başı itibariyle üretime başladık. 3’üncü ayda çalışacak adaylarımızı belirledik. Samsun ve İstanbul’dan usta öğretici arkadaşları getirdik. Çalışanlarımıza eğitim verdiler. Bu çerçevede üretmiş olduğumuz ürünü 2 binin üzerinde mağazası bulunan çok uluslu zincir mağazalara üretiyoruz. Yakın zamanda da kendi markamızla üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.