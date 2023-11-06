400 nüfuslu beldeden tüm ülkeye dağılıyor

Üretim tesisi ile ilgili bilgiler veren Gıda Mühendisi Gökçe Nur Aker, “Burası Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi, belediyenin altında bulunan gıda üretim tesisi. Burası unlu mamuller üzerine kurulmuş bir şirket aslında. Şu an yoğun olarak erişte, galeta, lokmalık, atıştırmalık üreterek ilerliyoruz. Erişte ve galetanın da çeşitlerini yapıyoruz. Türkiye’nin önde gelen market zincirleri ile birlikte çalışıyoruz. Büyük bir pazarımız var. Şu an 10’uncu sevkiyatımızı da gerçekleştirdik. Buranın kuruluş amaçlarından bir tanesi kadın istihdamı sağlamak. Kadınların ev ekonomisine destek vermek amacıyla kurulmuş bir işletme. Tamamı kadınlardan olan bir işletmede kadın elinin değdiği ürünler üretiliyor” ifadelerine yer verdi.