2023-06-21 07:19:06 2 kez tünel açma töreni yaptı! Sonunda toprakla kapattı İmamoğlu İstanbulluyla resmen dalga geçti
İBB yönetimi, yapımına 2017 yılında başlanan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı için Kasım 2019 yılında Tünel Açma Töreni düzenledi. İBB yönetimi bu törenden 14 ay sonra 15 Ocak 2021’de aynı hatta aynı bölgede 2’nci kez Tünel Açma Töreni yaptı. Ocak 2022’de ise metro hattının şaftlarını hafriyatla doldurarak iptal etti. İstanbul’a AK Parti döneminde yapımına başlanan ve bitme noktasına gelen hatlarda ilerleme kaydedememekle eleştirilen yönetim iptal ettiği ve hafriyatla doldurduğu hattı Yenidoğan-Söğütlüçeşme arasında revize ederek yeniden imza töreni düzenledi.