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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu Pişmanlığı

EKREM İMAMOĞLU PİŞMANLIĞI

yeniakit.com.tr, Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası hayal kırıklığına uğrattığı vatandaşların sesi oluyor. 24 Haziran’da yapılan seçimlerde, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan İmamoğlu, seçimden sonra ise HDP’lilere yaptığı ziyaretlerle, işten çıkarmalarla ve bazı hizmetlerin aksamasıyla gündemden hiç düşmüyor. Seçimlerin üzerinden henüz 5 ay geçmesine rağmen, İmamoğlu’na oy veren binlerce vatandaşın büyük hayal kırıklığına uğradığı ve şimdiden pişman oluğu biliniyor. Eğer siz de İmamoğlu’na oy verip pişman olduysanız, çekeceğiniz video ya da ses kaydınızı 0553 313 94 23 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza gönderin yayınlayalım.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

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