YAŞ yaklaşıyor... Hulusi Akar devam edecek mi?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), ilk defa sivil iradenin ağırlığıyla toplanacak. 10 sivil üye, 2019’un Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yapısını belirleyecek.

YAŞ’ın yapısından yapılan değişiklik kapsamında bu yıl ilk defa çağrıyı Başbakan yapacak. Daha önce Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan YAŞ toplantısının sekretaryası yine ilk defa Millî Savunma Bakanlığınca yürütülecek.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanan YAŞ, sivilleşmenin ardından ilk toplantısını 9 Ağustos’ta yapması bekleniyor. Yasal düzenleme gereği bu çağrıyı 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparak, Şûrayı toplayacak.

HULUSİ AKAR DEVAM EDECEK Mİ?

Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Hulûsi Akar’ın 2 yıl daha yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlarını emekli olacağı ifade ediliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın bu rütbedeki 4. yılı 30 Ağustos tarihinde doluyor. Genelkurmay Başkanlığı dolu olması nedeniyle Çolak’ın emekli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kara Kuvvetlerinde bu göreve aday olabilecek iki isim var. Biri Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile diğeri ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler olarak gözüküyor.

Ancak bu iki isimden 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı açık tavır alan önemli isimler arasında bulunan Dündar’ın aynı gece Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten atandığını da hatırlatan askeri kaynaklar, 2019 yılının Genelkurmay Başkanı için en güçlü isminde kendisi olduğunu söylüyor.

196 GENERAL VE AMİRAL DEĞERLENDİRİLECEK

Genelkurmay Başkanlığının sekretarya görevi de ilk defa Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak. Şûra’da 196 general ve amiralin durumu masaya yatırılacak.

General kadrosu 326’dan yüzde 40 oranında eriyerek 196’a düşen TSK’da darbe girişiminin ardından yapılan ilk sivil YAŞ’da da, özellikle MİT’in yaptığı incelemeler kapsamında yapılacak atamalarda önem kazanacak.

FETÖ’nün TSK’dan temizlenmesine yönelik de tasfiyelerinde olacağı belirtilen YAŞ’a ilk defa Başbakan ve Millî Savunma Bakanı’nın yanı sıra, 5 Başbakan Yardımcısı, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanı’ndan oluşan 10 sivil üye de katılacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre askeri kanat ise YAŞ’da Genelkurmay Başkanı ve 3 kuvvet komutanı ile temsil edilecek.