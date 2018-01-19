“Ülkemiz için çalışıyoruz dünya için üretiyoruz”

MEHMET SAFA CANAT Her alanda büyümesini sürdüren Türkiye, bir zamanlar ithal ettiği ürünleri artık ihraç eder duruma geldi. 50 yıllık Samsun Makina Sanayi de bugün dünya standartlarında üretim yaparak, bir taraftan Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da ihracat gerçekleştirerek ülkeye döviz kazandırıyor.

Samsun Makina Sanayi’nin Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldırım, şirketin çalışmalarını Yeni Akit’e anlattı.

‘TALEP, GELİŞMEMİZİ SAĞLIYOR’

Teknolojinin günümüzde hızla geliştiğine dikkat çeken Yıldırım, bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. “Günümüzde teknolojik imkânlar çok hızlı gelişiyor. Eğer gelişim konusunda yavaş davranırsak diğer ülkelerle rekabet etme şansımız azalır” diyen Yıldırım, şunları söyledi: “Samsun’daki ilk fabrikamızın kurulduğu yıllarda Türkiye’de büyük pompalar yurtdışından tedarik edilmekteydi. Biz en son Atatürk Barajı’nda kullanılmak üzere pompalar ürettik. Saniyede 7 bin 500 litre su basma kapasitesine sahip pompalar yaptık. Türkiye’de 10 yıl öncesine kadar bu kapasitede üretim yapan bir firma yoktu. Biz de ilk başladığımızda bu tecrübeye sahip değildik. Eğer azminiz varsa, zorlukları göğüslemişseniz ve en önemlisi yetişmiş personeliniz varsa bunu başarabilirsiniz. Daha büyük pompa imalatları yapmanın uğraşını veriyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurtdışından gelen talepler doğrultusunda daha önce ülkemizde yapılmamış olan ürünleri gerçekleştirme çabasındayız. Ülke içerisindeki kurumların ihtiyaç duydukları malzemeleri Türkiye’den tedarik etme yoluna gitmeleri sizin ürün geliştirmenize de katkıda bulunuyor.”

ESNEK VE UZUN ÖMÜRLÜ

Basınçlı iletim hatlarında kullanmak üzere kilitli boru ürettiklerini belirten Osman Yıldırım, Samsun Makina Sanayi olarak imal ettikleri düktil borunun daha önceki yıllarda kullanılan kır döküm borulardaki gibi yüksek korozyon dayanımı yanında yüksek mukavemet ve esnek yapısıyla öne çıktığını söyledi. Düktil boruların temiz içme suyu projelerine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Gerek ekonomik oluşu gerek kayıp ve kaçak ile mücadelede en uygun malzeme olması altyapı yatırımları için tercih edilmesine yol açmaktadır. Tüm Avrupa ülkeleri, Japonya ve Ortadoğu ülkeleri tüm altyapı yatırımlarını düktil boru ile yapmaktadır. Hatay’da Fransızlar tarafından döşenen düktil borular halen hizmet vermektedir. Fransa’da ise, yüzyıllar ile belirtilecek kadar eski font boru hatları halen çalışmaktadır. Aslında bütün bu örnekler, niçin düktil boru kullanılması gerektiği sorusunun aynı zamanda cevabıdır da.”

ENERJİ VE İŞ GÜCÜ TEŞVİKİ ŞART

İhracatın gelişmesi için enerji ve işgücü teşvikinin şart olduğunu belirten Yıldırım, Samsun Makina Sanayi’nin gelecekteki hedeflerini ise, şöyle sıraladı: “1967 yılında küçük bir fabrika olarak kurulan tesis, bugün 200 bin metrekare kapalı alana kurulu olan 2 fabrika haline gelmişse, 5 yıl sonra biz bunun daha da fazla olacağını düşünürüz. Bugün 700 kişi çalıştırıyoruz. İnşallah 5 yıl sonra 1500 kişi çalıştırırız. 50 yıl içerisinde ülkemizin imkânlarıyla bugünlere geldik. Ülkemiz için çalışıyoruz, dünya için üretiyoruz. Elbette ki, yerel ve küresel olaylardan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Buna rağmen geleceğimize dair en ufak bir şüphemiz olmuyor.”

'DSİ İÇME SUYU PROJELERİNDE BAŞARILI'

Samsun Makina Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldırım, DSİ’nin içme suyu projelerinde belediyelerden daha başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Yıldırım, “Hükümetimiz altyapı yatırımlarını daha çabuk sonuçlandırmak için son 10-15 yılda DSİ’ye içme suyu kaynaklarının iletilmesi ve halka ulaştırılması yönündeki projelere ağırlık vermesini istedi. DSİ de hükümetin desteğiyle maddi imkânları doğrultusunda içme suyu projelerini hızlı bir şekilde yatırım gündemine aldı. Gerek İller Bankası’nın gerek DSİ’nin altyapı yatırımları devam ediyor. Son 10 yıldır işin yükünü çeken aslında DSİ’dir. Bu anlamda DSİ’yi başarılı buluyoruz” dedi.

DEPREME DAYANIKLI BORU

Kıbrıs İçme Suyu Projesi’nin iletim ve dağıtım hatlarında tamamen düktil boru kullanıldığını belirten Yıldırım, Japonya’nın da depreme karşı daha dayanıklı olduğu için bu boruları kullandığını belirtti. Yıldırım, şöyle devam etti: “Japonya’da altyapıda kullanılan boruların yüzde 80’i düktil borulardır. Depremde de en az hasara uğrayan boruların düktil boru olduğu tespit edilmiştir. Japonya, bir deprem ülkesidir. Su, temin edemediğiniz zaman, dünyanın en pahalı ürünüdür. Olmadığı zaman hiçbir bedelle satın alamazsınız. Bu nedenle zor şartlarda elde ettiğiniz suyu, iletim hatlarında kayıp ve kaçaklardan koruyarak kesintisiz ve yeterli olarak sürdürmeniz son derece önemlidir.”