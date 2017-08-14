Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in 'Bamteli' adlı yayınlanan son sohbetinde açık açık suikast talimatı verdi.14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:12
FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in 'Bamteli' adlı yayınlanan son sohbetinde açık açık suikast talimatı verdi.
"Üçüncü şeytanlık faslı / Hizmet’e yeni komplo" başlığıyla paylaşılan videoda; "suikastlardan" bahsetti.
Teröristbaşı Gülen sohbetinde 'çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım' dedi.