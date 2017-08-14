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Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!

FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in 'Bamteli' adlı yayınlanan son sohbetinde açık açık suikast talimatı verdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:12
Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!

FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in 'Bamteli' adlı yayınlanan son sohbetinde açık açık suikast talimatı verdi.

"Üçüncü şeytanlık faslı / Hizmet’e yeni komplo" başlığıyla paylaşılan videoda; "suikastlardan" bahsetti.

Teröristbaşı Gülen sohbetinde 'çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım' dedi. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:12
  1. sohbet
  2. suikast
  3. Teröristbaşı Gülen
  4. bamteli
  5. GÜNCEL Haberleri
  • amedamed26 dk önce
    bence fetoyu öldürmek lazım
  • Adaletli Adaletli 31 dk önce
    Bundan adam olmaz olmasına da havlayıp duruyor.
  • MuammerMuammer34 dk önce
    Allah seni tez zamanda geçmişlerine kavuştursunpapaz efendi.
  • Ahmet SelimAhmet Selim34 dk önce
    Allah sizi yerin dibine soksun domuz soyları.Siz nasıl bir dinsizlik güruhuna muptelasiniz.Dinden imandan zerre nasibi olan boyle bir haber yapmaz. Rabbim gokkubbeyi angaribuzzaman basiniza indirsin insallah..
  • Levent 15Levent 1536 dk önce
    DECCALIN duası kabul olsaydı,gökten ŞEYTAN yağardı!!! Sen önce kendine bak, birisi boynunu kırıverir de, mankurtlarin apışıp kalır!Demedi deme!
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