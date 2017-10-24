Suudi milyarder prensten flaş 'Bitcoin' çıkışı
Suudi milyarder yatırımcı Prens El Velid bin Talal, Bitcoin`in eninde sonunda piyasalarda Enron'un çöküşü gibi bir etki oluşturacağını iddia etti.24 Ekim 2017 Salı 12:31
Suudi Milyarder Prens El Velid bin Talal, Bitcoin konusunda karamsar açıklama yapan uzmanlar arasına katılarak, rekor üstüne rekor kıran dijital para biriminin bir balondan ibaret olduğunu iddia etti.
El Velid, CNBC televizyonunda katıldığı bir programda "Ben bu bitcoin denen şeye inanmıyorum. Benim düşünceme göre bitcoin bir gün patlayacak. Aslına bakarsanız bu sonuçları açısından Enron benzeri bir durum olacak. Bitcoin bana mantıklı gelmiyor. Bu nesne herhangi bir düzenlemeye tabi değil, her hangi bir kontrol altında değil, herhangi bir üst yönetim mekanizması ya da bir merkez bankasına bağlı değil" ifadelerini kullandı.
BİTCOİN BİR SAHTEKARLIKTIR
JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon da daha önce yaptığı bir açıklamada Bitcoini bir sahtekarlık olarak değerlendirmiş ve "herhangi bir çalışanının bu para biriminde işlem yaptığını tespit edersem bu çalışanı "aşırı salaklık nedeniyle işten atarım" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında bitcoin sert düşmüş ancak JPMorgan'ın bu düşüşler sırasında yüklü bitcoin aldığı iddia edilmişti.
Bu yıl yüzde 500 değer kazanan bitcoin cumartesi günü 6.100 dolar ile tarihi zirvesini yenilemişti. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 3,35 düşüşle 5.710 dolardan işlem görüyor.
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Emekli4810 sa önce Üretimsiz tüketim olmaz. Birgün bitcoin sahipleri artık yoktan zengin oldum şimdi tüketim zamanı dedikleri an gerçeği görecekler. Kocasolak13 sa önce Ali kireç helal kardeşim güzel yazmışsın. Aynen katılıyorum. Kocasolak13 sa önce Bitcoin de dolarda sömürü parası, biz ortadoğu ülkeleri kendi aramızdaki ticarette bitcoin hessplar tutarak ticaret yapsakda doları bypas etsek sömürülmeden alış veriş yaparız ama petrol doğalgaz satanlar yanaşmıyor. AliAltun13 sa önce Öyle patlayacak ki BOM Hafikli Musa13 sa önce yahudice bit müslüman coin ölüm yani bitcoin müslümanlara ölüm demektir. yahudi parasıdır yanikullanmak caiz mi diye sayın Cübbeli Ahmet Hoca mıza sormamız lazım tabi bi de kılışdarın idam edilmesi lazım. selam ve dua ile. hamido14 sa önce TUZAK... ismail15 sa önce 6 seneönce 1 dolara 10 bitcoin alınıyorduşimdi1 bitcoin 6100dolar .kasasında dolar olanlarhaliyle rahatsızoluyor. Bu beyefendidebunlardan biri. Bitcoinbu işin öncüsü. Daha neler gelecek. Milyonlarcaüyesi olan oyun siteleri milyonlarca dolar değerinde sanal para ve elmas satıyor. Bazı büyük zincir marketler işin farkına vardı, kontör yükler gibi sanal para ve elmas satıyorlar. Açıkçası dolardan değerli tek para birimi. Selam ve selam serkan aydin16 sa önce bitcoin bu salak suidi prenssin dedigi kadar bos bir sey degil..esas balon ve bos olan dolardir..asil patliycak olanda odur..zaten bunu abd de biliyor ve engellemeye calisiyor..bitcoin in karşılığı yok deniyor e dolarin bir karşılığı varmi peki?tek karsiligi abdnin super gucu sayesinde dunyada dondurdugu dolaplar sayesinde dunya rezerv para olmasi..dolarin karsiligi yok ne altin ne gumus..oysa 1971 e kadar dolar basma karşılığı merkez bankasinda kasasında altin bulundurmak zorundaydi ve dolar getirene altın verilme yasasi vardi bu yasa 1971de kalkti..yahudi sermayesi dolar kaynakli cok buyuk bir krizin geldigini görmekte sebebi isi 2008 kriznden sonra basilan kaydisanal dolarlar..abd kurulusundan 2008 e kadar merkez bankasinda bastığı somut para 850milyar dolar..2008den sonra bunun 4 kati daha basiyor ve dahada fazla somut olmayan kaydi paralar var..yahudi finansorlerse bu krizi çoktan gordu ve yeni bir para birimi ariyolar..bunun icin elektronik kripto paralar tercih edilebilir..bitcoin ise bir test surumu idi pilot deneme idi..bitcoin patliycak ama yerine oterite tarafindan kontrol edilen resmi elektronik para cikicak..imf aciklama yaptı gecenlerde imfcoin uzerinde calisma yapıyoruz die..jp morgan suan dunyada en fazla gumus toplayan kurum durumunda neden acaba?dolar cokunce altin ve gumus degerlencegi icin olmasin? ALİ KİREÇ17 sa önce Ben neyin çökeceğini neyin kalacağını bilmemde çok iyi bildiğim bişey var,dünyadaki müslümanlar kırılıp giderken,çocuklar bombaların altında açlıktan kıvranırken siz bukadar paranın, pulun servetin, lüks hayatın içinde bunlara kayıtsız kalırken ve şeytanlarla işbirliği tutarken ALLAH CC bunu size bigün çok pahalı ötetir. ömrümüz varsa biz görürüz yoksa bizden sonrakinler görür Arif17 sa önce Bu işte bi bit var...