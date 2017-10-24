Suudi milyarder prensten flaş 'Bitcoin' çıkışı

Suudi Milyarder Prens El Velid bin Talal, Bitcoin konusunda karamsar açıklama yapan uzmanlar arasına katılarak, rekor üstüne rekor kıran dijital para biriminin bir balondan ibaret olduğunu iddia etti.

El Velid, CNBC televizyonunda katıldığı bir programda "Ben bu bitcoin denen şeye inanmıyorum. Benim düşünceme göre bitcoin bir gün patlayacak. Aslına bakarsanız bu sonuçları açısından Enron benzeri bir durum olacak. Bitcoin bana mantıklı gelmiyor. Bu nesne herhangi bir düzenlemeye tabi değil, her hangi bir kontrol altında değil, herhangi bir üst yönetim mekanizması ya da bir merkez bankasına bağlı değil" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN BİR SAHTEKARLIKTIR

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon da daha önce yaptığı bir açıklamada Bitcoini bir sahtekarlık olarak değerlendirmiş ve "herhangi bir çalışanının bu para biriminde işlem yaptığını tespit edersem bu çalışanı "aşırı salaklık nedeniyle işten atarım" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında bitcoin sert düşmüş ancak JPMorgan'ın bu düşüşler sırasında yüklü bitcoin aldığı iddia edilmişti.

Bu yıl yüzde 500 değer kazanan bitcoin cumartesi günü 6.100 dolar ile tarihi zirvesini yenilemişti. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 3,35 düşüşle 5.710 dolardan işlem görüyor.