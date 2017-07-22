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Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'de devam eden iç savaş'ta ülkenin bazı bölgelerini kontrol eden İran destekli Husi milisleri Suudi Arabistan sınırına saldırı düzenledi...

22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:20
Suudi Arabistan'a saldırı

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan ve Arap koalisyon güçlerinin İran destekli Şii Husi milislere karşı düzenledikleri operasyonlar Yemen'de devam ediyor. 

Husi milsiler Yemen ile Suudi Arabistan sınırındaki Suud askerlerine saldırdı. 

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, 1 Suud askerinin öldüğü öğrenildi.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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