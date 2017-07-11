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Şamil Basayev 'terörist misiniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
İşte Çeçen Komutan Şamil Basayev'in 'terörist misiniz'sorusuna muhteşem cevabı...
11 Temmuz 2017 Salı 06:06
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 06:06
Şamil Basayev 'terörist misiniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki
Şamil Basayev
Çeçen Komutan Şamil Basayev
Çeçenistan direnişi
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