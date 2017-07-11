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Şamil Basayev 'terörist misiniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

İşte Çeçen Komutan Şamil Basayev'in 'terörist misiniz'sorusuna muhteşem cevabı...

11 Temmuz 2017 Salı 06:06
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 06:06
  1. Şamil Basayev 'terörist misiniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki
  2. Şamil Basayev
  3. Çeçen Komutan Şamil Basayev
  4. Çeçenistan direnişi
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