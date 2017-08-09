Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!
Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Trento takımından Dustin Hogue'yi 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:25
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Pınar Karşıyakamız, Kulüp Başkanımız sn. Mutlu Altuğ ve şube yönetimimizin katkıları ile geçtiğimiz sezon İtalya’nın Trento takımında forma giyen Dustin Hogue ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Pınar Karşıyaka ailesi olarak Dustin Hogue’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Dustin Hogue Kimdir ?
30 Haziran 1992 doğumlu Dustin Hogue 3-4 numaralı pozisyonlarda oynamaktadır.
Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Trento takımında forma giyen Hogue 9,4 sayı 7,4 ribaund, 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etmiştir.
2015-2016 sezonunda Yunanistan Liginde playoffa kalan Nea Kifisia takımında 12,8 sayı , 8,3 ribaund, 1,3 asist ortalamaları ile mücadele ederek takımının playoff’a kalmasına katkı yapmıştır.