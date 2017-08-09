Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Pınar Karşıyakamız, Kulüp Başkanımız sn. Mutlu Altuğ ve şube yönetimimizin katkıları ile geçtiğimiz sezon İtalya’nın Trento takımında forma giyen Dustin Hogue ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka ailesi olarak Dustin Hogue’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Dustin Hogue Kimdir ?

30 Haziran 1992 doğumlu Dustin Hogue 3-4 numaralı pozisyonlarda oynamaktadır.

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Trento takımında forma giyen Hogue 9,4 sayı 7,4 ribaund, 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etmiştir.

2015-2016 sezonunda Yunanistan Liginde playoffa kalan Nea Kifisia takımında 12,8 sayı , 8,3 ribaund, 1,3 asist ortalamaları ile mücadele ederek takımının playoff’a kalmasına katkı yapmıştır.