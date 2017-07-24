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''Muhammed Mursi beni arardı...''

Darbe ile görevinden uzaklaştırılan ve hala hukuksuzca zindanlarda tutulan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Mescid-i Aksa direnişinde unutulmadı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:25
''Muhammed Mursi beni arardı...''

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa direnişi devam ederken, Kudüs muhafızı Raid Salah'tan Mısır ile ilgili açıklama geldi. 

Darbeci general Abdülfettah Sisi tarafından ''yönetilmeye'' çalışan Mısır'a karşı serzenişte bulunan Raid Salah, ''Mısır Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi iktidardayken Kudüs ve Mescidi Aksa'nın durumunu öğrenmek için beni arıyordu'' İfadelerini kullandı. 

3 Temmuz 2013'te darbe ile görevinden uzaklaştırtılan Mursi'nin Batı ve ABD tarafından neden istenmediği birkez daha görülmüş oldu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:25
  1. Mescid-i Aksa
  • EGEEGE30 dk önce
    T. C nin acil olarak Mısır devleti ile ilişkileri füzeltip bu insanşarın cezaevlerin çıkmalarını yada yaşam koşullarının iyileştirmeye çalışmalı.
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