''Muhammed Mursi beni arardı...''

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa direnişi devam ederken, Kudüs muhafızı Raid Salah'tan Mısır ile ilgili açıklama geldi.

Darbeci general Abdülfettah Sisi tarafından ''yönetilmeye'' çalışan Mısır'a karşı serzenişte bulunan Raid Salah, ''Mısır Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi iktidardayken Kudüs ve Mescidi Aksa'nın durumunu öğrenmek için beni arıyordu'' İfadelerini kullandı.

3 Temmuz 2013'te darbe ile görevinden uzaklaştırtılan Mursi'nin Batı ve ABD tarafından neden istenmediği birkez daha görülmüş oldu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr