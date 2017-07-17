Mircea Lucescu için şoke eden iddia

Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesi halinde takımın başına Mircea Lucescu'nun geleceği konuşulurken Rumen teknik adamla ilgili olarak olay bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre başarılı teknik adamda Alzheimer başlangıcı var. Tecrübeli gazeteci İbrahim Seten, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Lucescu'da alzheimer başlangıcı var' diyor emin kaynaklar..." diye yazarken "inşaallah yanlış bilgidir" temennisinde bulundu.

Bilindiği üzere Mircea Lucescu son olarak Rus ekibi Zenit'i çalıştırmıştı. Burada istenilen başarıyı elde edemeyen tecrübeli teknik adam, 6 ay boyunca dinleneceğini ifade etmişti.