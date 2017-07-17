Mircea Lucescu için şoke eden iddia
Adı son günlerde Galatasaray'la anılan Rumen teknik adam Lucescu ile ilgili olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre tecrübeli teknik adamda Alzheimer başlangıcı olduğu belirtildi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:03
Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesi halinde takımın başına Mircea Lucescu'nun geleceği konuşulurken Rumen teknik adamla ilgili olarak olay bir iddia ortaya atıldı.
O iddiaya göre başarılı teknik adamda Alzheimer başlangıcı var. Tecrübeli gazeteci İbrahim Seten, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Lucescu'da alzheimer başlangıcı var' diyor emin kaynaklar..." diye yazarken "inşaallah yanlış bilgidir" temennisinde bulundu.
Bilindiği üzere Mircea Lucescu son olarak Rus ekibi Zenit'i çalıştırmıştı. Burada istenilen başarıyı elde edemeyen tecrübeli teknik adam, 6 ay boyunca dinleneceğini ifade etmişti.
- Alzheimer Hastalığı, bunamanın en sık nedeni olup geri dönüşü olmayan ilerleyici bir hastalıktır. Zaman içinde hastaların bellek kapasitelerinde azalmalar olur ve mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yetenekleri bozulur. Kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir.