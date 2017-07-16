Milletin Zaferi

MURAT ALAN / İSTANBUL - FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz gecesi milli iradeye karşı başlattıkları hain darbe girişiminin halk tarafından akamete uğratılmasının yıl dönümünde tüm yurtta “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul’daki kutlamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ ile başladı. Yürüyüşün akabinde 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere karşı direnirken şehit olan 249 kahramanın isimleri tek tek okundu. Erdoğan daha sonra şehidleri temsilen yapılan “Şehitler Anıt”nın açılışını gerçekleştirdi. Programa Başbakan Binali Yıldırım ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

5 MİLYON KİŞİ KÖPRÜDE BULUŞTU

Ankara’daki “TBMM Özel Gündemli Toplantı”nın ardından ikinci durağı İstanbul’a gelen Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Akın akın Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılan vatandaşlara önderlik eden Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri ile birlikte yürüdü. Yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığı yürüyüş büyük bir coşkuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti. Daha sonra FETÖ’cü hainlerin şehit ettiği 249 vatandaşımızı temsilen yapılan “Şehitler Anıtı”nın açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Şehitlerin isimlerinin tek tek okunduğu ve duygu dolu anların yaşandığı açılışın ardından kahramanlarımız için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

249 ŞEHİDİN İSMİ TEK TEK OKUNDU

İstanbul’da bunlar yaşanırken, Türkiye’nin dört bir yanında aynı coşku vardı. 15 Temmuz akşamı büyük bir direniş göstererek destan yazan Türk halkı, FETÖ’cüler tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde meydanlara aktı. Meydanlara inen halk, devletine ve iradesine sahip çıkacağını tekrar bütün dünyaya gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu, gözyaşlarının sel olduğu ve milletin bekası için duaların edildiği meydanlarda halk ellerini semaya açarak dualar etti. 15 Temmuz gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışı engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti.

GECE SALÂLARLA YANKILANDI

Programlarda, darbe teşebbüsünün anlatıldığı belgesel programı seyredildi. Maneviyatın zirvesine ise saatler gece yarısını 13 geçe tüm yurtta aynı anda salaların okunmasıyla ulaşıldı. Milli iradenin ilahi sembolü haline gelen salalar yurdun dört bir tarafından bağımsızlığımızı sembol edercesine yankılandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla o karanlık gecede FETÖ’cü hainlere karşı vatanını korumak için sokağa çıkan halk, bir kez daha Demokrasi Nöbetine geçti. Köprüye ulaşamayan vatandaşların oturdukları semtlerin meydanlarında bir araya gelerek milli irade nöbetlerini tuttu.

SABAH NAMAZIYLA NOKTALANDI

Erdoğan, İstanbul’un ardından tekrar Başkent’e geçerek TBMM’deki etkinliğe katıldı. Kur’an tilaveti ve duaların okunduğu programa CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli hazır bulundu. Etkinlikte, 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayraklar Cumhurbaşkanına ve Meclis Başkanına teslim edildi. Ardından Erdoğan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki programa geçti. Millet Camii’nde kılınan sabah namazının ardından Şehitler Abidesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikler, bu gece saat 24.00’e kadar tutulan Demokrasi Nöbeti ile sona erecek.