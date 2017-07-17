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Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast' iddiası

''FETÖ'nün ölüm listesindeydim'' diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, örgütün bir siyasi lidere suikast yapabileceği uyarısında bulundu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:42
Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast' iddiası

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceyi anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ''Ben darbe ihtimalini televizyonlarda söylüyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu diyemem'' dedi. FETÖ ile ilgili kritik bir uyarıda da bulunan Gökçek, "O an 'Ya öleceğiz ya kalacağız' diye düşündüm. Bizi yakalarlarsa öldürecekler. Bir albayın üstünden pusula çıktı. Dört kişinin ismi vardı bir tanesi bendim. Bundan sonra ancak bir suikast ihtimali olabilir; Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da muhalefet liderine. Muhalefet liderine bir şey yaparsan, Türkiye’de ortalık karışır. Bu bir STK Başkanı’na da olabilir. Dikkat etmek lazım. Suikast dışında başka bir şey yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:42
  1. suikast
  2. Melih Gökçek
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • turgutturgut49 dk önce
    FETOYA SATO ARAZISI VERDIN, SENI NIYE OLDURSUNLER KI MELIH... DIKKAT EDIN, FETO ILE YAGLI BALLI OLANLAR BU ARA HEP AYNI CUMLEYI DOYLUYOR... FETONUN OLUM LISTESINDE VARDIM... BUNLAR KARSISINDAKINI COCUK ZANNEDIYOR..
  • AliAli49 dk önce
    Ben bu adama ve kuşlarına ve oğluna nedense pek güvenemiyorum.susması daha hayırlı
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 1 sa önce
    ANKARA BELEDİYE BAŞKANI SÜREKLİ MİLLETİ KIŞKIRTICI KONUŞUYOR LAR
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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