Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast' iddiası

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceyi anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ''Ben darbe ihtimalini televizyonlarda söylüyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu diyemem'' dedi. FETÖ ile ilgili kritik bir uyarıda da bulunan Gökçek, "O an 'Ya öleceğiz ya kalacağız' diye düşündüm. Bizi yakalarlarsa öldürecekler. Bir albayın üstünden pusula çıktı. Dört kişinin ismi vardı bir tanesi bendim. Bundan sonra ancak bir suikast ihtimali olabilir; Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da muhalefet liderine. Muhalefet liderine bir şey yaparsan, Türkiye’de ortalık karışır. Bu bir STK Başkanı’na da olabilir. Dikkat etmek lazım. Suikast dışında başka bir şey yapamazlar" ifadelerini kullandı.



