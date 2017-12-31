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Mekke'nin Fethi programına yoğun ilgi

Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

31 Aralık 2017 Pazar 20:40
Mekke'nin Fethi programına yoğun ilgi

Erbakan Vakfı İstanbul teşkilatının organize ettiği Mekke'nin Fethi programı Ümraniye Haldun Alagaş spor salonunda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Programa Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, İFAM Başkanı Eğitimci Hatip İhsan Şenocak Hoca ve çok sayıda davetli katılıyor.

Mehter Marşı ve Kuran tilavetiyle başlayan gecede Fetih ruhunu anlatan şiirler ve sinevizyon gösterimleri yapılıyor.

 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 20:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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