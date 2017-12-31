Mekke'nin Fethi programına yoğun ilgi

Erbakan Vakfı İstanbul teşkilatının organize ettiği Mekke'nin Fethi programı Ümraniye Haldun Alagaş spor salonunda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Programa Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, İFAM Başkanı Eğitimci Hatip İhsan Şenocak Hoca ve çok sayıda davetli katılıyor.



Mehter Marşı ve Kuran tilavetiyle başlayan gecede Fetih ruhunu anlatan şiirler ve sinevizyon gösterimleri yapılıyor.