Kınalıada bir yıl sonra denize kavuştu

Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan serinin dördüncü gemisi suyla buluştu.

Milli sistem ve sensörlere sahip “ADA Sınıfı Korvet”lerin, ilk gemisi TCG Heybeliada’nın 2013 yılı Kuzey Afrika seyri, 2014 yılı Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Afrika seyri ve ikinci gemi TCG Büyükada’nın Körfez Ülkeleri seyri milli savunma sanayimizin nadide eseri olan bu gemilerimizin başarısını tüm dünyaya ispatladı.

TCG, Kınalıada Korveti

MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi Kınalıada Korveti'nin yapımına, 8 Ekim 2015'te'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Korvetin ilk kaynağı 18 Haziran 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Korvet, serinin diğer gemileriyle aynı standartlara göre üretildi. Buna göre, 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2400 ton ağırlığında bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.

Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

Korvetin ilk kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Saç kesimi, sözleşmelerde yer alan gemi inşa zaman planından 5 ay öne çekilerek, 8 Ekim 2015'te gerçekleştirilen geminin Ocak 2018 olan planlı denize iniş tarihi de 8 ay öne çekilmişti.

Milli üretim GENSİS

Projede ilk kez bir savaş gemisinin yerli olarak geliştirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS) entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamaları tamamen milli olarak gerçekleştirilmektedir. Türk Deniz Kuvvetlerince, ADA Sınıfı korvet gibi milli gemi inşa projeleri ile dağınık halde bulunan yerli/milli bilgi ve tecrübe birikiminin bir araya getirilmesi, çok sayıda yerli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve bilimsel kurumlarının da yönlendirilerek Türkiye'de yerli harp gemisi tasarım ve inşa kabiliyetinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kritik sistemlerde millilik

ADA Sınıfı Korvet Projesi ile teknolojik ve askeri açıdan kritik sistemlerde millilik gerçekleştirilmiş, bu kapsamda ilk kez yurtiçi kurum/kuruluşlar tarafından milli imkanlarla geliştirilen sonar, top atış kontrol sistemi, düşük yakalanma olasılıklı (LPI) radar, stabilize makinalı tüfek (STAMP), geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi, kızıl ötesi iz yönetimi ve lazer ikaz sistemi gibi geleceğe ışık tutan çok önemli atılımlar yapıldı.

ADA Sınıfı Korvetler Türk denizcilik tarihinde olduğu kadar milli savunma sanayinde de bir dönüm noktası. ADA Sınıfı Korvet Projesi ile elde edilmekte olan bilgi ve tecrübe birikimi, ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönemlerde daha da pekiştirilerek, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları çerçevesinde, ileri teknolojiyi haiz harp silah ve sistem konfigürasyonuna sahip su üstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi için önemli bir proje.

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” sınıfı fırkateyn projesinde, ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı. Dizayn faaliyetlerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından devam ediliyor.