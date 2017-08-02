İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, ağustosun ilk yarısı boyunca Türkiye ve İstanbul genelinde sıcak hava dalgasının görüleceğine dikkat çekerek, sıcaklık değerlerinin megakent başta olmak üzere, ülke genelinde en az 5-6 derece artacağı uyarısında bulundu.

ASFALT 65 DERECE

İstanbul ve Türkiye genelinde önümüzdeki perşembe ve özellikle de hafta sonunudan itibaren dördüncü sıcak hava dalgasının etkisini göstereceğini belirten Köse, “Eskilerin değimiyle Eyyam-ı Bahur, ağustosun ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere güney illerini etkisi altına alacak. Basra Körfezi üzerinden gelen muson sıcak hava dalgasının etkisiyle yazın en sıcak günlerini yaşayacağız. Sıcak ve kuru çöl rüzgârları hafta sonu İstanbul’daki sıcaklık değerini 37-38 dereceye yükseltecek. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceleri bulacak. Sıcaklık ölçümlerini gölgede gerçekleştiriyoruz. Oysaki nem, ısı adası ve güneşte yapılan ölçümlerin birleşimi İstanbul için hissedilen sıcaklığın 45 derece olması anlamına geliyor. Asfalt sıcaklığı 65, beton sıaklıkları ise 60 dereceye ulaşıyor. Tüm bu durum nedeniyle, İstanbul’daki hissedilen sıcaklık ile Şanlıurfa’daki sıcaklık değerine aynı seviyeye gelmiş oluyor. İstanbul, ağustos ayının iki haftalık döneminde Şanlıurfa ile aynı sıcaklığı hissedecek” dedi.

SEL FELAKETİ

Eyyam-ı Bahur’un etkisiyle yüksek oranda buharlaşma olacağını da kaydeden Köse, “Nemli ve sıcak hava, soğuk hava katmanıyla karması durumunda İstanbul’da 3’üncü sel felaketi yaşanabilir. Sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağış tahmin ediyoruz” uyarısını yaptı.

DÜNYA 2 DERECE ISINACAK

‘Nature Climate Change’ dergisinde yayımlanan 2 farklı araştırma, yüzyılın sonunda Dünya’nın en az 2 derece ısınacağını ortaya koydu. Washington Üniversitesi’nde yürütülen ilk araştırma, yüzyılın sonunda Dünya’nın ısısının 2 ila 4.9 derece artma ihtimali yüzde 95 olarak gösterildi. Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nde yürütülen diğer araştırmada, insanların hemen fosil yakıt kullanmayı kesmesi halinde bile Dünya’nın 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece ısınacağına dikkat çekildi.

ISI ADA ETKİSİ

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de, “İstanbul’daki yapılaşma sıcaklık değerleri 3-4 derecelik artışa neden oluyor. Gökdelenler, asfalt yollar ve yeşilin olmaması şehirde ‘ısı adası’ etkisi yapıyor. Normal değerler anormale dönüştü” dedi.