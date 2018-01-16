İşgal etmiyoruz ihya ediyoruz

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” sözleri ile sinyallerini verdiği Afrin Operasyonu’na hazırlanıyor. Daha önce, attığı askeri ve diplomatik adımlarla katil Esed rejimi, terör destekçisi devletler ve terör örgütleri eliyle viraneye çevrilen İslam beldelerinde ihya çalışmaları yürüten Türkiye, Afrin’de de güven ve huzurun tesisini amaçlıyor. Türkiye, 2011’den bu yana Suriyeli mültecilere kucak açarken, bugün Türkiye’nin ağırladığı Suriyeli mülteci sayısı 3,3 milyonun üzerinde. Astana Görüşmeleri ve Soçi Zirvesi’nde diplomatik, Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib’teki misyonuyla askeri anlamda terör örgütlerine nefes aldırmayan Türkiye, attığı adımlarla bölgeyi mamur kılmayı amaçlıyor.



İNSANÎ VE DİPLOMATİK SEFERBERLİK



Suriye’de Esed zulmünün başladığı tarihten bugüne kadar mazlumlara güvenli bir liman olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, attığı insani, diplomatik ve askeri adımlarla bölgesinde kilit rol üstlendi. Türkiye, 2011’den bu yana Suriyeli mültecilere yönelik ‘açık kapı politikası’ uyguladı. Türkiye’nin ağırladığı Suriyeli mülteci sayısı 3,3 milyonun üzerinde. Bu sayı, 61 ülkenin nüfusundan fazlayken, AB ülkesi 28 ülkeye iltica için başvuran Suriyeli sayısının da 3,5 katı. Suriye’deki Esed zulmünden zarar gören mazlumlara yardım elini uzatarak insanî desteklerini veren Türkiye bu süreçte yaptığı diplomatik hamlelerle de bölgede huzur ve güvenin tesisi için çalışmalarını sürdürdü. Türkiye, 23-24 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan görüşmelerde kilit rol üstlenerek çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasında önemli katkı sağladı ve taleplerini en üst perdeden dile getirdi. 22 Kasım 2017’de toplanan Soçi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile Rusya devlet başkanlarıyla bir araya geldi ve Suriye’de BM gözetiminde serbest ve adil seçimlerin yapılması ve halkın desteğini alan bir anayasa hazırlanması yönünde kararlar alındı.



EL BAB’TA 3500 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türkiye, insanî ve diplomatik hamlelerinin yanı sıra yürüttüğü askerî operasyonlarla da İslâm beldelerinden terör örgütlerinin temizlenmesinin mücadelesini veriyor. Türkiye, 24 Ağustos 2016’da Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Fırat Kalkanı Harekâtını başlattı. 16 Şubat 2017’de sona eren harekâtta, 2 bin kilometre kareden daha büyük bir alanı kapsayan Azez-Cerablus-El Bab üçgeni terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’tan temizlendi. 71 kahraman askerimizin şehadete erdiği harekatta, 3 binden fazla DEAŞ’lı, 450’den fazla da PKK/PYD’li terörist öldürüldü. Türkiye’nin operasyonlarından sonra bölgede huzur ve güven sağlandı. Kentlerde yeniden inşa çalışmaları başladı. Harekât öncesi 50 bin olan bölge nüfusu bugün 255 bine ulaşmış durumda. Harekâtın ardından bölgede, altyapı çalışmaları yürütüldü, hastane ve okullar faaliyete geçti. Suriyeliler, terörden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor. ,

İDLİB’DE 4 GÜVENLİK NOKTASI KURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Ekim 2017’de ateşkes gözlem noktaları kurmak amacıyla İdlib’e intikal etti. Bölgede istikrarın ve çatışmasızlığın sağlanması amacıyla şu ana kadar 4 gözlem ve güvenlik noktası kuruldu. Afrin Harekâtı kapsamında, bu bölgelerle Fırat Kalkan’ı bölgesine konuşlanan zırhlı birlikler de aynı anda harekete geçmeleri planlanıyor. “Çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri” anlaşmasına rağmen katil Esed rejimi İdlib’e saldırılar düzenlemeye devam etti. Bu süreçte Türkiye, Rusya ve İran’a gerekli uyarıları yaptı ve İdlib’te istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL