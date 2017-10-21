İş bitirme belgesi enflasyonu var

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT / İSTANBUL - Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Türkiye’de devlet taahhüt projeleri bittiği zaman yüklenici firmalarla birlikte taşeron firmalara, proje müdürlerine, kontrol mühendislerine ve şantiye şeflerine de iş bitirme belgesi verildiğini belirtti ve bu yüzden iş bitirme belgesi enflasyonu oluştuğunu söyledi.

İnşaat sektöründe malzeme fiyatlarının ani artışından dolayı bir fiyat farkı oluştuğunu belirten Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, “Kamu kuruluşları da bunun için bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Demir fiyatlarının artmasıyla başlayan dalgalanma çimento fiyatlarına da yansıdı. Enflasyon rakamlarının üzerinde fiyat artışları meydana geliyor. İhalelerde TEFE-TÜFE oranlarına göre değerlendirme yapılmaması gerekir. Mesela TEFE-TÜFE’nin içinde gıda malzemeleri ve sektörlerle ilgili olarak birçok madde var. Bu malzemelerin inşaat sektörü ile bir alakası yok. İnşaat sektöründe ana girdiler demir, çimento, akaryakıt ve işçiliktir. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemlerde sorunların çözümü için somut adımlar atılacaktır. Aksi takdirde işler gecikecek ve firmalarımız dolayısıyla ülke ekonomisi zarar görecektir” dedi.

BİR DEFADA 17 İŞ BİTİRME BELGESİ

Kamu ihale sisteminin son yıllarda birçok kez değişime uğradığını ifade eden Koloğlu, kamu ihale sisteminin AB müktesebatına da uyum sağlamaya çalıştığını ancak çeşitli sorunların da oluştuğunu belirtti. Yabancı inşaat firmalarının Türkiye’ye gelip ortak oldukları Türk kurumlarına taşeron muamelesi yaptıklarını ifade eden Koloğlu, “Eskiden müteahhitlik karnesi vardı, kaldırıldı. Birtakım kişi ve firmaların iş bitirme belgeleri yeni firmalar tarafından kullanılmaya başlandı. Kamu kuruluşlarında projeyi denetleyen ve yöneten kişilere de iş bitirme belgesi verildi. Bir Karayolları projesinde iş bittiği zaman 15-20 kişiye iş deneyim belgesi veriliyor. 10 trilyonluk iş yapan bir inşaat şirketine iş deneyim belgesi veriliyor. Bunun haricinde toplam 170 trilyonluk iş bitirme belgeleri oluşuyor. Üniversiteden yeni mezun olan bir inşaat mühendisi 50 trilyonluk bir projede şantiye şefi veya kontrol mühendisi olarak görev yaptığı zaman yüklenici firma ile aynı şartlarda iş bitirme belgesine sahip olabiliyor” diye konuştu. Kamu İhale Kurumu’nun radikal önlemler alması gerektiğine vurgu yapan Koloğlu, “1999 krizinden sonra yaşanan ekonomik kriz döneminde alınan tedbirlerle bir yandan bağımsız denetleme ve düzenleme kurulları oluşturuldu, diğer yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulanmaya başlandı. Sistemde iki başlılık oluşturdu. Kamu İhale Kurumu’na anlatıyoruz, Hükümetimize anlatıyoruz. İnşaatta her açıdan firmaların işin türüne göre ayrılması ve fiyat oluşumunun buna göre yapılması gerekli” diyerek sözlerini tamamladı.