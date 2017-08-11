Iğdır'ın 90 yıllık su hasreti DSİ ile sona eriyor

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT / İSTANBUL - Atinak Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Akalan, DSİ'nin uhdesinde inşa ettikleri Iğdır İçme Suyu İsale Hattı'nın Iğdır'ın 90 yıllık su hasretine son vereceğini belirterek, "Iğdır 90 yıldır bu içme suyunu bekliyor. Bu projeyi bitirmek ve Iğdır halkını içme suyuna kavuşturmak da bize nasip olacak" dedi.

170 KİLOMETRELİK HAT

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atilla Akalan, Atinak Mühendislik olarak inşa ettikleri Iğdır İçme Suyu İsale Hattı'nın önemini de anlatan Akalan, "Iğdır'ın genel konumu itibariyle bir su sıkıntısı var. DSİ, bundan 5 yıl önce Iğdır Ovası'nda tarımı desteklemek için toplulaştırma ve drenaj işleri yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Iğdır Ovası'na hem sulama hem de içme suyu getireceğini söyledi. Iğdır İçme Suyu İsale Hattı bittiği zaman sulu tarıma geçilecek. Iğdır Merkez de dahil olmak üzere içme suyu iletilecek. Bu güzergah kapsamında 72 köy, 3 ilçe ve 1 il bulunmaktadır. Toplam 170 km'lik bir hat. Nüfus olarak 250 bin vatandaşın içme suyu almasını sağlayacak bir projedir. İçme suyu Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapımı devam eden Ünlendi Barajı'ndan temin edilecek. Proje güzergahında arıtma istasyonu ve içme suyu isale hattının inşaatı da devam ediyor. Bu yatırımların tamamı 200 milyon TL tutarındadır" diye konuştu.

KAZANCA DEĞİL BAŞARIYA AŞIĞIZ

Gelecekteki hedeflerinden de bahseden Akalan, "Biz sektör dışı yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Şu anda Cezayir'de bir deniz deşarjı projesini takip ediyoruz. Yurtdışında proje ve ihaleleri takip etmeye devam edeceğiz. Yurtiçinde ise devletimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Büyük hedeflerimiz var. Dengeli bir şekilde gidiyoruz. Hedefimiz en üst lige çıkmaktır. İşi alırız, projeyi geliştiririz ve yaparız. Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olmayı hedefliyoruz. Biz kazanca değil, başarıya aşığız. Kazancımızdan yana bir endişemiz yok" diye konuştu.