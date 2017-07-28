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Hulusi Akar'dan, Hatay ve Şanlıurfa'da denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Şanlıurfa'da ziyarette ve denetlemede bulundu.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:45
Hulusi Akar'dan, Hatay ve Şanlıurfa'da denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatayve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Akar, daha sonra Hatay'da sırasıyla 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığında ve Kıyıgören Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki ziyaretlerine devam eden Akar, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Akar'ın, bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:45
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  • hasanhasan40 dk önce
    huli guli aktisiyonda, bende camide sandim
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