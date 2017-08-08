Hama'da şiddetli çatışmalar başladı
Suriyeli Muhalifler ile katil Esed rejimi arasında Hama'da şiddetli çatışmalar başladı.08 Ağustos 2017 Salı 14:01
YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalifler Esed rejimi ile Hama'da şiddetli çatışmalarını sürdürüyor.
Çatışmalara Özgür Suriye Ordusunun yanı sıra Muhalif birliklerden Feylakus Şam'da destek veriyor. Hama kırsalında mevziler kazınırken dün akşamdan beri süren şiddetli çatışmalar sırasında kayıplarda veriliyor.
Feylakus Şam muhalifleri esed rejimine karşı mevzi kazıyor
Devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu 2 üyesini şehit verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şehitlerin künyeleri yayınlandı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr