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FSM Köprüsü'ne giderek intihar etti

İstanbul Fatih Sultan MehmetKöprüsü korkuluklarına çıkan A. H., çevredeki vatandaşların ikna çabalarına rağmen kendisini aşağıya bırakarak intihar etti.

08 Ağustos 2017 Salı 17:38
FSM Köprüsü'ne giderek intihar etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir erkek şahıs vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen atlayarak intihar etti.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. FSM Köprüsü korkuluklarına çıkan A. H., vatandaşların ikna çabalarına rağmen kendisini aşağıya bıraktı. Deniz polisi hemen olay yerine giderek, boğazda şahsın cesedini aramaya başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 17:38
  1. FSM Köprüsü
  2. FSM köprüsü intihar
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