FSM Köprüsü'ne giderek intihar etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir erkek şahıs vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen atlayarak intihar etti.



Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. FSM Köprüsü korkuluklarına çıkan A. H., vatandaşların ikna çabalarına rağmen kendisini aşağıya bıraktı. Deniz polisi hemen olay yerine giderek, boğazda şahsın cesedini aramaya başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.