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Fetih coşkusu

“Mekke ve Kudüs’ün Fethi Gecesi” etkinliklerinin ilki Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şubesi’nce düzenlendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 02:30
Fetih coşkusu

HABER MERKEZİMilli ve manevi değerleri önceleyen programlar yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) dün de muazzam etkinlikler gerçekleştirdi. Mekke’nin Fethi’nin 1387’nci yıl dönümü münasebetiyle 600 noktada düzenlenen programlara Kudüs teması da eklendi. ‘Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi’ programlarında Kur’an ve ilahi okumalarının yanı sıra sinevizyon gösterimi, semazen ve tiyatro gösterileri, şiir dinletileri gibi etkinlikler yapıldı.

‘Kalk, Uyar! Fethi Müjdele!’

AGD Genel Başkanı Salih Turhan ve diğer temsilcilerle ilim adamlarının konuşmalarla süslediği etkinliklere ilgi oldukça yoğundu. “Kalk, Uyar! Fethi Müjdele!” sloganıyla Türkiye’nin birçok noktasında ve başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında düzenlenen programlar birçok TV kanalından da canlı olarak yayınlandı. Programlarda ortak vurgu ise Mekke’nin fethi ve Kudüs oldu.

KUDÜS ZAFERİ

Büyük şeytan ABD tarafından Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ün, Siyonizme peşkeş çekilme çabasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarıyla engellenmesi sonrası Kudüs temasının da eklendiği programlarda coşku dolu anlar yaşandı. Mekke’nin fethi ve Kudüs’ün Müslümanlar için öneminin yansıtıldığı etkinliklerde katılımcıların heyecanı görülmeye değerdi. Kur’an tilaveti, ilahi, sinevizyon gösterimi, semazen ve tiyatro gösterileri ve şiir dinletilerinin yer aldığı programlarda ayrıca AGD’nin Türkiye genelinde yapmış olduğu ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

TURAN: BİR VE BERABER OLALIM

Gaziantep’teki programda konuşan AGD Başkanı Salih Turhan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına ilişkin, “Tabii onun bu ifadeyi kullanması, onların çok güçlü olmasından değil, bizim dağınık olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer biz Müslümanlar, bir ve beraber olsak Amerika’daki Trump bu açıklamayı yapamaz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 02:30
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