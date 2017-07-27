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Fatih Terim için bomba iddia: TFF başkanı olarak döner!

Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, Fatih Terim'le ilgili bomba bir iddia ortaya attı...

27 Temmuz 2017 Perşembe 22:58
Fatih Terim için bomba iddia: TFF başkanı olarak döner!

Fatih Terim'in Milli Takımı bırakmasının ardından kiminle çalışacağı merak konusu oldu.

Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Şener, Fatih Terim'in bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olarak döneceğini ifade etti.

Ertem Şener şu açıklamalarda bulundu;

Dönelim tekrar Fatih Terim'e. Benim bildiğim imparator TFF'ye bundan sonra direktör olarak değil başkan olarak döner, TFF başkanı olarak!

(Beyaz Spor)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 22:58
  1. Fatih Terim tff başkanı
  • gevreligevreli32 dk önce
    Rüyalar alemindemi geziyorsun ertem şener.
  • MuratMurat32 dk önce
    Fatih yeter ya.Biz senden sıkıldık sende bizden.Aldıgın milyarları yesen.Bizden uz ad k dursan.madem dünyanın en iyilerindensin bakalim kim seni teknik patron yapacak.arsenal, milan, barça.r.madrid...bu kadar para aldin da ve basari kazandin.
  • JurnalJurnal38 dk önce
    EVET İNANIRIM ARKASINDA MASON GÜCÜ VAR.!CAN BONOMO YU EROVİZYON A GÖNDEREN GÜÇ.!HER KÖŞE BAŞINDA VE HER YERİ TUTMUŞLAR.!50 yıldır bunlardan başka kimse yetişmedi sanki!ipotek ettiler.!
  • RasimRasim40 dk önce
    yakisir, ama yardimci olarak! baskanlik olarak degil!
  • Yusuf yıldızYusuf yıldız41 dk önce
    Federasyon başkanından nezaman kurtuluruz
  • seyitseyit1 sa önce
    cumhurbaşkanı olmasında ne ikim olursa olsun .
  • BozkurtBozkurt1 sa önce
    Bence bu kibirin sözleçmesi tek taraflı fes edilip tek bir kuruş verilmemeli diyorum sizcede öyle değilmi
  • ZazaZaza1 sa önce
    Ya bu ...ne buluyorlar anlamıyorum hiçbir başarısı yok oncs para verip duruyorlar
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK1 sa önce
    Ne işin var kavgayla yumrukla bak işte 3.5milyon eurotazminat alıcın.sana değil 7 cedine yetmezmiydi?
  • AyhanAyhan1 sa önce
    Bi o kaldiydi bu cakma mafyayi direk iceri atmalari lazim paragoz alcak
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