İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eroğlu “bine bin” kattı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun başlattığı 1000 günde 1000 gölet projesinden sonra “1071 gölet”i devreye almasını değerlendiren Çemak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasan Çelik, “Bunun anlamı bine bin katmaktır” dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:25
Eroğlu “bine bin” kattı

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT / İSTANBUL2006 yılında Çemak İnşaat’ı kurarak İller Bankası bünyesinde birçok ilde ihale aldıklarını belirten Ali Hasan Çelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, “Kastamonu Tosya Akbük Göleti projesi de bu projelerle hayata geçirdiğimiz bir tesis. Göletler bölgenin tarımsal ve sosyal hayatına değer katar. Biz de Akbük inşaatını sürdürüyoruz” diye konuştu.

İhalelerin daha kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Hasan Çelik, “İhale prosedürleri yatırımları yavaşlatmamalı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:25
  1. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
  2. Çemak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasan Çelik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    5. Fotokapanla görüntülendiler
    6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti