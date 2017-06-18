Eroğlu “bine bin” kattı

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT / İSTANBUL - 2006 yılında Çemak İnşaat’ı kurarak İller Bankası bünyesinde birçok ilde ihale aldıklarını belirten Ali Hasan Çelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, “Kastamonu Tosya Akbük Göleti projesi de bu projelerle hayata geçirdiğimiz bir tesis. Göletler bölgenin tarımsal ve sosyal hayatına değer katar. Biz de Akbük inşaatını sürdürüyoruz” diye konuştu.

İhalelerin daha kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Hasan Çelik, “İhale prosedürleri yatırımları yavaşlatmamalı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.