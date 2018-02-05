Erdoğan: Avrupa ikiyüzlü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, “AB’den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye’nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir” dedi. “AB, bizi içeri al” başlığıyla manşetten verilen röportaja iki sayfa yer ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Papa’ya ziyareti öncesinde Avrupa’nın kapısını çaldığı ve bir yandan da Afrin başta olmak üzere Türkiye’nin düşmanlarıyla mücadelesini sürdürdüğü” yorumu yapıldı.

HEM YASAK HEM HİMAYE VAR

Avrupa’ya terör eleştirisinde bulunan Erdoğan şunları dile getirdi: “Borisov (Bulgaristan Başbakanı), Juncker (AB Komisyonu Başkanı) ve Tusk (AB Konseyi Başkanı), benim eski dostlarım. AB içinde benden daha kıdemli siyasetçi yok ama beni üzen bir şey var. Avrupa’da da dünyanın geri kalanında olduğu gibi terör sorunu var. PKK örneğinde AB ve her üye ülke tarafından terör örgütü ilan edilmiştir ancak sonra bakıyorsunuz bir grup PKK paçavralarıyla Avrupa Parlamentosuna giriyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bir taraftan Avrupa bu örgütü yasaklarken, diğer taraftan bunların sembollerini parlamentoya sokan parlamenterler var.”

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Zeytin Dalı Harekatı da sorulan Erdoğan, şunları anlattı: “Öncelikle şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e ‘silahlı Kürt gruplarla’ savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir. Türkiye’nin terör saldırılarına ve tacizlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı vardır. Zeytin Dalı Harekatı’nın amacı, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, Hatay ve Kilis illerimize bugüne kadar 700’e yakın taciz ve saldırının yapıldığı Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmektir. Şunu açıkça söylüyorum: Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur.”

PAPA İLE KUDÜS’Ü GÖRÜŞECEK

Vatikan ziyaretinin ana gündem maddesini “Kudüs’ün durumu” olarak açıklayan Erdoğan, özlerini şöyle sürdürdü: “Papa Franciscus, Kudüs konusunda zaman kaybetmedi ve Hristiyan alemine doğru mesajı iletti çünkü Kudüs sadece Müslümanların bir sorunu değildir. Her ikimiz de Kudüs’ün statüsünü savunuyoruz ve onu koruma iradesine sahibiz. Hiçbir ulus, tek yanlı adımlar atma ve milyarlarca insanı ilgilendiren bir konuda uluslararası hukuku göz ardı etme hakkına sahip değildir. 21 Aralık 2017 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar da ABD’nin kararının hukuk dışı olduğu teyit etmiştir. Bu karara İtalya’nın da olumlu oy kullanmasından memnuniyet duydum. Gördüğünüz gibi büyük Amerika’nın yanında sadece İsrail ve 5-6 küçük ülke yer aldı.”

Türkiye, güvenilir bir partnerdir

“Türk bayrağının Katar, Sudan ve Gazze gibi Ortadoğu’da farklı noktalarda dalgalandığı belirtilerek Türkiye’nin neyi sağlamayı hedeflediği” de sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye sadece Ortadoğu’da değil tüm dünyada iş birliği ve ortaklığı aranan, etkili, güvenilir ve güçlü bir aktördür. Türkiye, Avrupa’ya doğudan yönelen göç krizinin durdurulmasında, Avrupa’nın istikrar ve güvenliğinin temininde de çok önemli bir ülkedir. Biz, DEAŞ başta olmak üzere PKK, PYD/YPG gibi tüm terör örgütleriyle mücadelede en büyük çabayı gösteren ülkeyiz” cevabını verdi.

‘CHP’nin yaklaşımı milli değil’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “CHP’nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP’nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG’nin yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı da odur. PYD’nin yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı da odur. PKK’nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP’nin yaklaşımı da odur” dedi. Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a hareket öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Nitekim genel başkan yardımcılarının (CHP) yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye’nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum.”

Kılıçdaroğlu’na tebrik

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda ipi göğüsleyen Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

