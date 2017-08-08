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''Erdoğan Atom bombası yapacak''

Türkiye ve islam karşıtı tavırları ile sık sık gündeme gelen Almanya medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha hedef aldı.

08 Ağustos 2017 Salı 14:26
''Erdoğan Atom bombası yapacak''

YENİAKİT.COM.TR - Sözde insan hakları savunucusu Avrupa,Türkiye'ye karşı giriştiği algı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. 

Almanya basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni bir algı oyununa başvurdu. 

Sosyal medya medyası olarak bilinen ve Almanya'da binlerce takipçisi olan, Huffpost haber portalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ''Atom bombası'' yapmak için patlayıcı yükleme talimatı verdiğini iddia etti. 

Almanya'nın Nazi dönemine dikkat çeken site okuyucularına Türkiye'de CHP-HDP-FETÖ'nün başvurduğu ''Diktatör'' algısı oluşturmaya çalışarak, haber sitesinden yayınladığı video'da Nazi bayrakları kullandı. 

Avrupa bu yolla Irak'ta ABD'nin uyguladığı ''Kimyasal silahlar var'' işgal politikasının zeminini hazırlamaya çalışıyor. 

 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:26
  1. AVUSTURYA
  2. Huffpost
  3. almanya
  4. nazi
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