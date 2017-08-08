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Engelleri başarıya engel olmadı

Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Erkekler Hentbol Milli Takım forması giyen Yozgatlı sporcu Samet Köklü, takımının altın madalya kazanmasında büyük rol oynadı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:55
Engelleri başarıya engel olmadı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Özler Köyü’nde yaşayan ve Kayseri Deniz İşitme Engelliler Hentbol Takımı’nda forma giyen Samet Köklü, Milli Takım’da gösterdiği başarı ile adından bir kez daha söz ettirdi.

Boğazlıyan Özler Köyü’nde bu yıl birincisi düzenlenen Özler Yaz Festivaline katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Samet Köklü’yü başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Samet Köklü’nün engelli olmasına rağmen hayata küsmediğini ve kendisini kanıtladığını belirten Vali Yurtnaç, “Samet’in bir parçası olduğu İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, Samsun’da düzenlenen Olimpiyatlar’da büyük bir başarı göstererek ülkemize altın madalya kazandırdı. Samet’in engelli olmasına rağmen hayata küsmemesi ve bir spor dalı ile uğraşıp başarılar elde etmesi diğer engelli kardeşlerimize de örnek olmalı” dedi. Sporun her branşını destekleyeceklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle Samet gibi engelli olup başarı elde eden sporcularımızı her zaman destekleyeceğiz. Böyle yetenekli gençlerin elinden tutup başarılı olmaları için çaba harcayacağız. Ben Samet kardeşimiz olmak üzere ülkemize başarı kazandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:55
  1. Samsun
  2. Kayseri
  3. Yozgat
  4. Özler
  5. Boğazlıyan
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