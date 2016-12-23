D.Türkistanlı Din Alimi, Cemaat Erbap ve Önderi Abdulhekim Teklemakan vefat etti

Ailesi ve yakınlarından alınan bilgi’ye sağlıklı bir kişi olarak bilinen Abdulhekim Teklemakan bugün ’22.Aralık 2018 Perşembe günü) 10,30 sıralarında ani bir baş dönmesi şikayeti ile rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine . Ailesi ile 12 acil müdahale ekibi evine çağırdı. Acil Müdahele ekibi gelerek kendisine madahale etti.Ancak. olumlu bir sonuç alınamayınca Ambulans ile İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürürmek için yola çıktı.Ancak,yolda kendisini hayata döndürecek bütün tıbbı müdahelelerine rağmen Ambulansın içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahdum’un Vefatı Uygur Diaasporası’da büyük Şok ve üzüntü Yarattı

Çevresinde Abdulhekim Mahsum Hacım olarak tanına ve bilinen Abdulhekim Tekleman’ın vefatı Uygur Türkleri diasporasında şok yarattı ve büyük bir üzüntüye sebep oldu.Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar Ailesine,yakınlarına ve Doğu Türkistan Teşkilat temsilcilerine telefon ederek baş sağlığı dileklerini ve üzüntülerini bildirdiler. Uygur Diasporasına mensup Sivil Toplum Temsilcileri ve Doğu Türkistanlılar yayınladıkları mesajları paylaşarak duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri görüldü. İstanbul’da kurulan bir çok Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşunun kurucuları ve yöneticisi olarak görev alan Mahdum’ın genç sayılabilecek ve en verimli denilebilecek bir yaşta hayatını kaybetmesi Doğu Türkistan toplumu için büyük bir kayıp ve sosyal ve kültürel aktiviteler ve kutsal dava açısından büyük bir şanssızlık olarak nitelendirildi.

Abdulhekim Teklemakan Kimdi ?

Abdulhekim Teklemakan 1963 yılında Yarkent’e bağlı (Şimdi Kaşgar’a bağlı) Kargalık ilçesinde dünya’ya geldi.İlk,Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kargalık’ta tamamladıktan sonra Çin’in eli kanalı Komünist diktatörü Mao’nun ölümünden sonra 1980 yılında Çin’de başlayan kısımı demokrasi ve bahar havasından yararlanarak Doğu Türkistanlı ünlü din bilgini Abdulhekim Mahdum Hacımın Kargalıkta açtığı Medrese’ye devam ederek din adamı oldu.Bir süre Kargalık ve diğer bölgelerinde Uygur Çocuklarına din eğitimi verdi bir yandan ise Camilerde vaazlar vererek Doğu Türkistan halkını aydınlatmaya gayret etti. 1992 yılında Kargalık’taki Medereselerin kapatılması ve öğrencilerin dağıtılması üzerine Mısır’a gitti. Mısır’ın tarihi İslam bilimleri Müesseselerinden olan Elezher Üniversitesine devam etti ve Yüksek lisanasını de tamamlayarak 2003 yılında Türkiye’ye gelerek İstanbul’a yerleşti.

2005 yılında kurulan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği’nin kurucular kurulu üyesi ve Denetim Kurulu Başkanlığını vefatına kadar sürdürdü. 2015’te kurulan Uygur din Adamları Birliği’nin kurucularından biridir. İstanbul’da yaşayan Doğu Türkistan toplumunun eğitim,kültür ve sosyal dayanışma başta bir çok toplumsal faaliyet ve aktivitelerinda öncülük etti. Ilımlı,uzlaşmacı ve Sakin kişiliği,herkesle kolayca diyalog kurabilme kabiliyeti ile toplumunun takdir ,saygı ve sevgisi kazandı.

Merhum Abdulhekim Teklemakan(Abdulhekim mahdum) 23 Aralık 2016 Cuma günü Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı(İstasyon) Cami’inde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra ebedi isitirahatgahına defnedileck.

Dua ve Başsağlığı : Uygur Türkleri Diasporasının sevilen ve sayılan simalarından din alimi Doğu Türkistan davasının önde gelen aktivisti ve önderlerinden, dava Adamı ve Kanaat Önderi Abdulhekim Tekleman’a Allah Taala’dan rahmet ve mağfiret,kaderli ailesine,yakınları ile mücadele arkadaşlarına başsağlığı ve Sabri cemil diliyoruz.Ruhu şad,Mekanı Cennet olsun.

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi)UYHAM)