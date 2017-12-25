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Bozdağ'dan müjde geldi...Ocak ayında yayında

Diriliş’in yapımcı ve senaristi Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizinin ocak ayında yayında olacağını duyurdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:29
Bozdağ'dan müjde geldi...Ocak ayında yayında

Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Bozdağ, dönem dizilerini hayata geçirmek için yoğun hazırlık süreci ve disiplinli çalışmanın gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de dönem dizilerini hayata geçirmek çok zor. Sadece bir filmi veya diziyi ekrana getirmeye çalışmıyorsunuz. Bir de bunun endüstrisini kuruyorsunuz. Askerlerin, oyuncuların iyi ata binmesi, figürasyon kadrosunun iyi eğitilmesi lazım. Mehmetçik Kut'ül Amare'de bütün bunları başardık. Sadece kendi oyuncularımız değil yaklaşık 150-200 kişilik figürasyon ekibi de 5 aydır sabah 08.00'de başlayıp, gece yarılarına kadar eğitim aldı. Çünkü yaptığımız işi gerçekçi kılmamız lazım."

2 yıl titiz bir hazırlık çalışması yürütüldü

Her detayı ince ince işlenmiş Mehmetçik Kut'ül Amare'nin Türkiye'nin en büyük film platolarından birinde çekileceğini anlatan Bozdağ, "Kut'ül Amare şehrini yeniden kurduk. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60-70 kişilik sanat ekibi projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince detaylarıyla çalıştı." diye konuştu.

Yapımcı ve senarist Bozdağ, dizinin hazırlık sürecinde her bölümü için ciddi hazırlık yapılan Diriliş Ertuğrul'un da devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu kadromuz aşağı yukarı 6 aydır gece-gündüz eğitim alıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından eğitildi. At binmeden askeri eğitime kadar 19'uncu yüzyılda askerler hangi eğitimi aldıysa oyuncularımız da o eğitimi aldı. Aynı zamanda oyuncu kadrosu, askerimiz çölde hangi sıkıntıyı çektiyse onu da aynen tatbik etti. Diriliş kadar sevilecek mi göreceğiz."

Osmanlı'nın 1916'da İngilizleri bozguna uğrattığı büyük zafer olarak kayıtlara geçen Kut'ül Amare Kuşatması'nın anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacağını aktaran Bozdağ, dizinin İstanbul'da çekileceği bilgisini de verdi.

AA

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:29
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
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