Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap

Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartları yayınladı.

Bilgi kartlarında harekatın hukuki dayanaklarından amaçlarına, ekonomiye etkilerinden insani yardımlara kadar birçok konuda kısa açıklamalara yer verildi.

Kartların arka planında, harekattan fotoğraflar da kullanıldı.

Bilgi kartları aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının İngilizce Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.

Buna göre, ilk kartta bulunan "Zeytin Dalı Harekatı nedir?" sorusu, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi çerçevesinde TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik operasyondur." şeklinde yanıtlandı.

"Türkiye'nin ulusal güvenliği neden tehdit altındadır?" sorusuna yer verilen ikinci kartta, Türkiye'nin 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş koşullarından faydalanarak, terör eylemlerini artıran DEAŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin doğrudan hedefinde olduğu belirtildi.

Suriye kaynaklı terör saldırılarında 2015-2017 yılları arasında 316 sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, son bir yılda ise Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlendiği bilgisi aktarıldı.

Üçüncü kartta, "Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı nedir?" sorusu üzerine, "Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Harekat ile Afrin'de yerlerinden edilen mültecilerin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Herhangi bir dine veya etnik gruba karşı yürütülmüyor"

"Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nı kimlere karşı yürütmektedir?" sorusunun yer aldığı dördüncü kartta da "Harekat, başta PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlarını hedef almaktadır. Zeytin Dalı Harekatı, herhangi bir dine veya etnik gruba karşı yürütülen bir harekat değildir." yanıtına yer verildi.

Beşinci kartta, "Zeytin Dalı Harekatı ne zaman sona erecektir?" sorusuna cevaben, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, terör kaynaklı güvenlik tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör unsurlarının tam olarak etkisiz hale getirilmesi harekatın nihai hedefleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Zeytin Dalı Harekatı'nda siviller zarar görüyor mu?" sorusuna yer verilen altıncı kartta, harekatta görev alan tüm askeri unsurların, sivillerin zarar görmemesi için faaliyetlerini olağanüstü bir hassasiyetle sürdürdüğü vurgulandı.

Buna ek olarak terör örgütlerinin zulmünden kaçarak yerlerinden edilen siviller için Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sahada insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

"PYD/YPG ile mücadele, DEAŞ'la mücadeleden bağımsız düşünülemez"

Yedinci kartta, "Zeytin Dalı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi nasıl etkiler?" sorusu üzerine DEAŞ'ın, harekatın önemli hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın sanıldığının aksine iş birliği yaptığına işaret edilerek, "Harekat başladıktan sonra Afrin'de PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşması şartıyla DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakması, terör örgütleri arasındaki iş birliğinin önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla PYD/YPG ile mücadele, DEAŞ ile mücadeleden bağımsız olarak düşünülmediği gibi harekat, DEAŞ ile mücadeleye de katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

"Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'nın ve bölgenin güvenliği için ne anlama geliyor?" sorusunun yer aldığı sekizinci kartta, "Harekat ile NATO'nun güney sınırları korunmaktadır. Terör unsurlarının Avrupa'ya geçişi önlenecek, Suriye'deki hadiselerden dolayı oluşacak düzensiz göçün önüne geçilecektir." cevabı verildi.

"Afrin'e 500 bin mültecinin geri döneceği öngörülüyor"

Dokuzuncu kartta, "Zeytin Dalı Harekatı, Suriye kaynaklı mülteci akınını nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Bölgede güven ve istikrarın sağlanması yeni akımları engelleyecek, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine de olanak sağlayacaktır. Fırat Kalkanı Operasyonu neticesinde 100 binden fazla mülteci Cerablus'a geri dönmüştür. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında da Afrin'e 500 bin kadar mültecinin geri döneceği öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?" sorusunun yer aldığı son kartta da "Son yıllarda bölgemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ekonomisi 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmuştur. Türkiye ekonomisi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden, Fırat Kalkanı Operasyonundan etkilenmediği gibi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan da olumsuz etkilenmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.