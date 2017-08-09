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Budak’tan Türel’e cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in görev süresinin büyük bölümünü tamamlamasına karşın vaatlerini yerine getiremediğini iddia etti. Budak, " Sayın Türel, kusur örtme telaşında. Hizmet üretemediği için siyasi nezaketin dışına çıkarak, hakaret ederek bunu örtmeye çalışıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sürekli müjde veriyorlar, Antalya’yı müjde delisini döndürüler ama ortada somut bir iş yok. Konyaaltı Sahili ortada, ulaşım sorunu ortada” diye konuştu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
Budak’tan Türel’e cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Aç tavuk kendini tahıl ambarında zannedermiş” sözüne cevap verdi. Siyasetteki dilin topluma da yansıdığını, bu nedenle özellikle sorumlu makamlarda oturanların daha duyarlı olması gerektiğini ifade edenBudak, Menderes Türel’in vaadlerinin büyük bölümünü gerçekleştiremediğini, bunun da üslubuna yansıdığını savundu.

Budak, “Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, insan odaklı projeleriyle Antalya’ya gerçekten değer katacak bir yönetime kavuşması için iddialıyız. Bunu da demokrasi güçleriyle birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Son dönemde siyasetin iktidar kanadında bir üslup sorunu var. Çünkü Antalya’da ve Türkiye genelinde çıkan ’Hayır” tablosu, iktidarı panikletti. Ülkeye, Antalya’ya hizmet veremeyenler, hakaret ederek, tehdit ederek bunu örtmeye çalışıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sürekli müjde açıklıyorlar, Antalya ’müjde delisi’ne döndü ama ortada somut bir iş yok. Konyaaltı Sahili ortada. Ulaşım sorunu ortada. Biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Türel, aç tavuk benzetmesini aslında referandumda yüzde 60 ’Hayır’ diyen Antalyalılara yapıyor. Antalyalılar da kendisine hakettiği yanıtı zamanı geldiğinde verecektir.”

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
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