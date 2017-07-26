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Ayağındaki yanık 'sünnet derisi' ile tedavi edildi

Nevşehir'de 4 yaşındaki çocuğun ayağında yanık nedeniyle oluşan yara, 'sünnet derisi' nakliyle tedavi edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:40
Ayağındaki yanık 'sünnet derisi' ile tedavi edildi

Nevşehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Polikliniğinde, 4 yaşındaki çocuğun ayağında yanık nedeniyle oluşan yara, "sünnet derisi" nakliyle tedavi edildi.

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 4 yaşındaki Y.Ç'nin sağ ayak üstünde yanma nedeniyle yara oluştuğu belirtildi.

Yaranın bir kısmında iyileşme görülmediği belirtilen açıklamada, bunun üzerine çocuk cerrahisi uzmanları Opr. Dr. İlker Sait Tuncer ve Opr. Dr. Doğuş Yalçın'ın çocuğa deri yaması tedavisi uygulamaya karar verdiği bildirildi.

Dr. Tuncer tarafından hastaya yapılan sünnetle alınan derinin, Dr. Yalçın tarafından özel işlemden geçirilerek, yanık yarasına doku yaması olarak nakledildiği ifade edildi. Çocuğun, operasyonun ardından haftalık pansumanla takibi yapılmak üzere taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada, çocuklarda deri yamasının, kalça, kasık ve uyluk bölgesinden alınarak yapılması gerektiği ancak uygulanan bu yöntemle iyileşme süresinin daha da kısaltıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:40
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