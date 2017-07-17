'Kritik karşılaşmayı kaçırmayacağım'

Perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Yasin, “Değil parmağım ayağım da kırılsa oynarım. Bu kritik karşılaşmayı kaçırmayacağım. Arkadaşlarımla birlikte galibiyet için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı. Sağlık ekibi, Yasin Öztekin’i maça yetiştirmek için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Tudor takipte Parmağına özel bandaj yapılan milli futbolcunun durumunu teknik direktör Igor Tudor da yakından takip ediyor.

Eğer Yasin Öztekin perşembe günkü rövanş mücadelesine yetişmezse, kanatta mecburen Emrah Başsan forma giyecek. Gönderilen oyuncular nedeniyle Galatasaray, ciddi şekilde kadroda alternatif oyuncu sıkıntısı yaşıyor.

Kaynak:Fanatik