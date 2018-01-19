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ABD kendini tekzip etmeyi bırakmalı!

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

19 Ocak 2018 Cuma 04:38
ABD kendini tekzip etmeyi bırakmalı!

YENİ AKİT / ANKARAEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığında düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Kafa karışıklığını kaldırmalı

Afrin operasyonuna değinen Yıldırım, ABD’li yetkililerden 3 gün içerisinde birbirini tekzip eden açıklamalar geldiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bir gün ‘burada bir sınır güvenlik ordusu kurulacak’ deniyor, daha sonra ‘Yok biz öyle demedik’ deniyor, daha sonra da ‘Böyle bir düşüncemiz yok, biz DEAŞ’la bölgeyi temizledikten sonra oradaki asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir güvenlik oluşturuyoruz’ gibi açıklamalar geliyor. Tabii bunlar bir kafa karışıklığının ifadesi ancak Türkiye’nin kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değildir. Bu konuda uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır.”

MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ

Başbakan, şöyle devam etti: “Terörle mücadeledeki kararlılığımızı bütün dünya ülkelerinin açık ve net olarak görmesini istiyoruz. Zira Türkiye’nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa’nın güvenliğini de sağlıyor. Çünkü Avrupa Birliği’nin NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor. DEAŞ’tan temizlenen alanların başka bir terör örgütü ile doldurulması asla kabul edilemez. NATO’da müttefikimiz olan Amerika’nın Suriye’deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. Amerika, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir.”

SANAL SUÇ İŞLEMEYİN!

Sosyal medyaya da değinen Yıldırım, “Kanunlara göre gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de o suçtur. İnternet, sosyal medya kullananlar şunu iyi bilmelidir, ‘Aman ne olacak yazarım, kim beni nasıl bulacak’ diye düşünmesin. Burada bir suç unsuru varsa mutlaka bulunup, eninde sonunda ortaya çıkarılıyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 04:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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