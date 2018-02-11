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40 tonluk lastik toplama alanında yangın

Elazığ’da 40 tonluk lastik toplama alanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında söndürüldü.

11 Şubat 2018 Pazar 20:09
40 tonluk lastik toplama alanında yangın

Edinilen bilgiye göre, merkez Doğukent Mahallesi’nde geri dönüşüm için toplanan lastik toplama alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 40 ton lastiğin bulunduğu alanda yangın kısa sürede büyüdü. Yangının dumanları kent merkezinden de görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 2 kepçe sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangında müdahale etti.

Bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:09
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