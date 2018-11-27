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“Allah’ım hangi ülkeye bela vereceksen, oraya CHP’yi nasip et”

27 Kasım 2018 Salı

CHP, tarihinde hep kan ve gözyaşı biriktirmiş bir parti olarak, sağır ve körü oynamaktan da kendini alamıyor. Geçmiş tarihleri sütten liman(!). Lekeyi asla kabul etmiyor, arsızlığı da iyi oynuyorlar. Gelin biraz CHP’nin gelmişini geçmişini gözden geçirelim?

İslami Mektep ve Medrese Düşmanlığı

Yıllardır İslami meselelere din düşmanıymışçasına yaklaşarak acımasız politikalar uygulayan CHP’nin açtığı derin yaralardan biriydi İmam-Hatip okulları. “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” adlı kitabında, CHP’nin İmam Hatip Okullarını açtığını belirttiğini görüyoruz İlber Ortaylı hocamızın. Halbuki CHP, gayet tedbirli ve sınırlayıcı bir şekilde İmam Hatip “Kursları” açmıştır, okulları değil. 10 aylık bir kurs ile bir okul açmak arasında birçok fark mevcuttur. Bu kursa katılabilmek için askerliğini yapmış olmak ve ortaokul mezunu olmak şartı ise katılımların asgari bir düzeyde olması için planlanmıştır.

Ölülerimizi yıkayacak dini bilgiye sahip insan sayısı azaldığı için böyle göstermelik bir karar ile bu açığı kapatma çabasına giren CHP’nin ‘’İmam-Hatipleri biz açtık’’ ibaresi 1951 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin halka vererek tuttuğu söze haksızlıktır. İmam Hatip okullarının Adnan Menderes döneminde açıldığının altını çizmek gerekir.

Kemalistlerin Toplumu Asimile Etme Politikası…

Cumhuriyetin ilk yıllarında ahlakın nasıl yozlaştırılıp neslin ifsad edildiğine dair hiç şüphesiz birçok misal verilebilir. Mesela tertip edilen “güzel bacak” yarışmaları ve meşhur “Kadeş Rezaleti” bunlardan sadece ikisidir. Her konuda Osmanlı’yı reddi miras yapan Cumhuriyet Türkiyesi’nin kurucuları, halkın inanç ve kültürüne taban tabana zıt olan yeni bir hayat tarzı dayattı. Bir yandan geleneksel aile yapısı tenkid edilirken, diğer yandan balo ve dans teşvik ediliyor, günlük gazeteleri müstehcen içerikli mesaj ve fotoğraflar süslüyordu.

Dinsiz Bir Millet Oluşturma

CHP’nin ideologlarından Celal Nuri, 1926’da kaleme aldığı “Türk İnkılabı” isimli kitabında, M.Kemal’in yaptığı inkılapların “faydalarından” bahseder. M. Kemal tarafından milletvekili atanan Celal Nuri, kitabının 136’ncı sayfasında bu faydalardan birinin de devletler hukuku bakımından; “Hıristiyan devletlerden fark(ımızın) kalmamasıdır” der ve ekler: “Artık dünyada iki Hukuk-i düvel yoktur!”

Kadir Mısıroğlu, M. Kemal devrinde yaşamış bir şahıstan işittiklerini naklediyor. Bu şahıs, M. Kemal devrinde devlet vazifesi yapanların namaz kılamadığını, kılanların ise işten kovulduğunu söylemiş.

Kemalist yalanlarla beyinleri esir alınmış insanlar, daha doğrusu kurbanlar, elbette Kadir Mısıroğlu’nun söylediklerine inanmayacaklardır. Ancak yarasalar istemiyor diye hakikat güneşi doğmaktan vazgeçmez. Biz yine de söz konusu hakikati, üstelik daha fazlasını, kemalizmin kurbanı olmuş bu kardeşlerimize bizzat kendi kaynaklarından ispatlayalım.

“Daha fazlasını” diyoruz, zira sadece namaz kılmanın değil, oruç tutmanın da istenmediğini ispatlayacağız.

Kur’an’a Düşmanlık

Cumhuriyet’in 10. yıldönümü münasebetiyle 1933 senesinde, yani M. Kemal hayatta iken resmi yayın arasında çıkan “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine… Nasıldı? Nasıl Oldu?” kitabı, baştan sona her sayfasında Osmanlı ile Cumhuriyet’i zıtlaştırarak Osmanlı’ya hakaretler yağdıran çirkef bir propaganda kitabıdır.

Bu kitabın 36. sayfasında “Osmanlının Tarih Telakkisi” başlığı altında, Kur’an-ı Kerim’in Enbiya (Peygamberler) kıssalarıyla alay ediliyor:

“İslam tarihi’’ Osmanlı cemiyetinin teokrasiye verdiği mevki dolayısı ile mühim sayılırdı. Baştan aşağı Araplara ve Araplığa ait olan bu tarihin mukaddimesi ise ‘Kısas-ı Enbiya’ idi. O ‘Kısas-ı Enbiya’ ki, Yahudi peygamberlerinin masallarından başka bir şey değildir.

İstanbul’da Yeni Sabah Matbaası’nda Bozkurt Kitabevi tarafından El Miftahülmuin Li Tilavetül Kur’anül-Kerim adlı bir eser yayınlanmıştı. Basın Yayın Umum Müdürü Selim Sarper’in 22 Kasım 1943 tarihinde Başbakanlığa yazdığı bir yazıya göre, “bu kitap, Arap harflerini öğretmek maksadı ile neşredilmiş”ti. Fakat, “Kur’an okumayı öğretmek gibi bir gaye takip ettiği, kitaba, ‘Kur’an’ı okutmak için yardımcı anahtar’ suretinde bir ad konmakla anlatılmak istenmişti”. Kitabın dikkati çeken tarafı ise, içinde yer alan dualardı. “Bunların Kur’an’ı okutmak gayesiyle çıkan bir kitapta bulunmaları, kitaba din propagandası mahiyetini vermiş sayılabilirdi.” “Çünkü bunlar, Kur’an-ı Kerim parçalarından olmayıp, Arapça dualardı.” Ve tabii ki zararlı görülmüştü.

Bütün bu barbarlıklar ne yazık ki CHP’ye ait tarihi hafızamızda yer almakta. Bugün sevimli maskeler altına girerek milleti kazanmaya çalışan CHP’nin, milleti kandırmaktan başka gayesi yoktur.

Vesselam…

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YORUM YAZ

  • yusufyusuf20 dk önce
    CHP Tarihinde büyük yanlışlıklar yapılmış, bu gün ise birçok iyi şeyler olmakta. ancak bu olanlarla yetinmemek gerekir. İyinin iyisine doğru süratle gidilmeli.
  • HamidoHamido21 dk önce
    Tunahan Su izan ve önyargıyı bırak, Allahın verdiği aklı ve iradeyi doğru kullan.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz28 dk önce
    Mısıroğlunun birinden aldığı rivayeteinanmamayı, beyin yıkanması olarak görme yeteneğinize hayran kaldım gerçekten.Bu kadar delilli yazmayın mahçup oluyoruz beyniyıkanmışlar olarak
  • ihsihs29 dk önce
    İyi de CHP kim? kurucusu kim? Tüm icraatlar ve sonuçları ayan beyan ortada. Alfabe ne zaman neden değiştirildi? Latin alfabesine bizim alfabemiz deniliyorsa biz Latin miyiz? Alimler neden asıldı? Kılık kıyafet devrimi ile Türk kültürüne mi dönüş yapıldı? Bizim aslımız, kültür geçmişimiz Fransız, İngiliz de biz mi yanlış biliyoruz. Sözü uzatmaya gerek yok görmek isteyen için her gerçek ortada. Görmek istemeyene de söylenecek söz yok!
  • hasanhasan37 dk önce
    kılanlar da bu gün başımıza bela oldular
  • GÜLE GÜLE BATIYA GİDESİNİZ BURADA YAPTIKLARINIZI ONLARA YAPASINIZ HAKKIM KADAR AMİN GÜLE GÜLE BATIYA GİDESİNİZ BURADA YAPTIKLARINIZI ONLARA YAPASINIZ HAKKIM KADAR AMİN 40 dk önce
    AMİN JAPONYA İKİ ATOM ATILDI BUGÜN EN GELİŞMİŞ G7 DE İNGİLTERE ALMANYA FIRANSA YERLENBİROLDU GELİŞMİŞ 7 DEVLETİÇİNDE BİZE CHP ATILDI 90 SENE SÜRÜNÜYOZ HAİN ALİKEMALİN TORUNLARI BAKANDI BUGÜN İNGİLİZLER İKİSİNİDE GÖREVDEN ALDINEKADAR ZAMANDA GEÇSE İNGİLİZBİLE DÜZELTEMİYO
  • oh beoh be40 dk önce
    nihayet güzel haberler yapmaya başladınız
  • kemal arslankkkemal arslankk45 dk önce
    Bence tam tersi nerede aşırı islam orada kargaşa veilkellik ve gerilik var .Bütün Müslümanlar neden batıya yerleşmek için uğraşıyor peki:)
  • hasanhasan1 sa önce
    bence tam tersi allah hep müslüman topraklarına bela gönderiyor
  • ilyasilyas1 sa önce
    ...tarihin bazı bölümlerde bazı kişiler bu hataları yapmasının neden hala ideolojik bir anlayış gibi halka sunuyorsunuz?
  • AHMETAHMET2 sa önce
    kaleminize sağlıkSabri bey. Laik düzenin kurduğu bu eğitim sisteminden,dinine, gelenek, görenek ve vatanına yabancı gençler yetişiyor. Bu gençlerin idare ettiği Türkiyeden ne beklenir. Yıllarca bu ülkeyi darbeciler ve beyaz Türkler idare etti. İmam Hatip mezunu ve Anadolu evlatları idareyi ele alınca ülkemizkendi silahlarını dahi yapar oldu. Sayın saf kardeşim Tunahan yorumcu. 80 yıldır CHP zihniyetinin yönettiği bu ülkede asgari ücretipat diye 3000 T.L ye çıkarmak dengeleri alt üst eder. Keşke yükseltilebilse. Ama Osmanlıdan sonra ortaya çıkan T.C de şartlar şimdilik böyle.Yine de , işsizlik parası, engelilere maaş, bakım paraları, yaşlılara evde bakım, hastanelerde rehinden kurtulmaları sen görme . Ama gören görür.
  • MemetMemet2 sa önce
    ... duramadığından uyduruk papaz yüzünden rezil rüsva olan chp ydi,lanet olsun bu chp ye,
  • MisafirMisafir5 sa önce
    Klavuzun misirsa bossunuz
  • TunahanTunahan6 sa önce
    Tarih ve din konusan yalan soyler gunumuze gel sogan ile mucadeleyi ve 1600tl ile ile vatandasa sukretmeyi ogret.

Sabri Balaman

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