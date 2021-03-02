  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sabri Balaman
Sabri Balaman
TÜM YAZILARI
Abdullah Yıldız
Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız

02 Mart 2021

Kötülüklerden alıkoyan namaz
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

02 Mart 2021

İnsan hakları mı dediniz!
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

02 Mart 2021

Demirel ile Ecevit’i barıştırıp Erbakan’ı devirdiler, şimdi de!..
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

02 Mart 2021

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un 66. dakika hamlesi maçı bitirdi!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

02 Mart 2021

28 Şubatçılar “Yeter Söz Milletin” öcünü aldılar
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

02 Mart 2021

Şubat ayı ve unutulmayanlar!!?
Sabri Balaman
Sabri Balaman

Sabri Balaman

02 Mart 2021

100 yıllık vesayetin hesabı, 15 Temmuz’da soruldu
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

02 Mart 2021

Necmettin ERBAKAN Hocamızın vefatının onuncu yıl dönümü ve düşündürdükleri 
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaz..
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Japonya’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye itirafı: Bundan utanç duyuyorum
Dünya

Japonya’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye itirafı: Bundan utanç duyuyorum

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremde Fukuşima'da yaşanan nükleer felaket sonrası Türkiye'ye gelerek tavsiyelerde bulunan eski Başb..
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Diziye dahil oldu
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Diziye dahil oldu

Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bomba bir gelişme yaşandı. Yayınlanan so..
Türkiye'den flaş S-400 çağrısı!
Gündem

Türkiye'den flaş S-400 çağrısı! "Her şey mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin dış politikası ve S-400 konusuna yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. S-400 meseles..
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..
İsrail'i korku sardı: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler
Dünya

İsrail'i korku sardı: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler

Kosova'da göreve gelecek yeni hükümetin açıklamalarına dikkat çeken İsrail basını, Türkiye'nin diplomatik girişimiyle Kosova'nın Kudüs'te bü..
Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı
Dünya

Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğu bölgesinde Fransız askerlerine bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.
Pilotsuz savaş uçağı test edildi
Teknoloji

Pilotsuz savaş uçağı test edildi

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilot..
Heyecanlandıran
Medya

Heyecanlandıran "Yavuz Sultan Selim" açıklaması

Yapımcı Halit Arabacı, yaptığı açıklamada Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını beyaz perd..
02 Mart 2021

100 yıllık vesayetin hesabı, 15 Temmuz’da soruldu

Türk tarihinde demokratikleşme süreci Sened-i İttifak ile başlamış, Tanzimat ile Islahat Fermanları ve Meşrutiyet’in ilanı ile devam etmiştir. 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet ise bu demokratikleşme çabalarının bir devamı olarak ortaya çıkmıştır.

31 Mart Olayı, II. Meşrutiyetin en ilgi çekici olaylarından birisidir. Geçmişte ve günümüzde bu olayın çıkış nedenleri hakkında ortaya atılan çok çeşitli iddialar vardır. Nitekim, geçmişin hatta günümüzün siyasal ve kişisel görüşleri arasından sıyrılıp gerçeğe ulaşmak hayli zordur.

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi sonrası ülkede umut edilen gelişmelerin yaşanmamasından İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle, İngilizlerin 31 Mart Olayı sırasında Osmanlıda derin bağlantıları, ilişkiler ve ajanları sarayı çoktan kuşatmışlardır. Derviş Vahdeti adlı Kıbrıslı sarhoş arzuhâlci, İngiliz Haberleşme Servisleri tarafından seçilmiş, İhtilâlci ajan olarak yetiştirilmiş, Volkan Gazetesi’ni ve İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti›ni kurmak, yürütmek ve ortalığı ateşe vermek maksadı ile sahneye çıkarılmıştı.

Fakat bilinen şudur ki Prensin kurdurmuş olduğu Ahrar Partisi’nin eylemleriyle ayaklanmanın başarıya ulaşmasında kendisine bir pay çıkarmış olduğunu, Serbesti gazetesi sahibi Mevlânzâde Rifat Bey’e söylemiş olduğu şu sözlerinden anlaşılmaktadır. “İşte biz durur, durur da siyaset meydanına böyle atılırız.”

Derviş Vahdettin’in asılmasına rağmen kendisi kurtulmuştur. Ayasofya’da konuşmalarıyla halkı tahrik ederek, isyana teşvik eden bu kişinin idamdan kurtulması düşündürücüdür. Nitekim, günümüzde hâlâ bu gibi adamların ektikleri kötülük tohumlarının yeşertilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909’da tahttan indirilmiş ve yerine kardeşi V. Mehmed Reşad getirilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından 31 Mart Vakasına kadar iktidara hâkim olan İttihat ve Terakki, bu tarihten itibaren etkinliğini artırmış olsa da 1913’teki Bâbıâli Baskınına kadar iktidarını dolaylı olarak devam ettirmiştir. İttihatçıların batı ile gizli ilişkileri Osmanlının sonunu hazırlayan yegane oluşum olarak göze çarpmaktadır.

Rahmetli Erbakan hocaya karşı yapılan algı operasyonu batılı devletler tarafından kirli bir dönem olarak not edilmelidir. Batı’nın Doğu ile ilişkisi her zaman sorunlu olagelmiştir; aradaki kültürel farklılıklar ve o farklılıklar üzerinden hegemonya kurma çabaları zaman zaman gerilimlerin artmasına sebep olmuştur. Türkiye’nin Batılı devletlerle ilişkisine bakıldığında da bu inişli çıkışlı ilişki kurma biçimi göze çarpmaktadır.

Türkiye’deki gelişmeleri de bu anlamda okumak mümkündür, zira Milli Görüş hareketi 60’larda fikri zemin bulmuş ama siyaset sahnesinde etkin yer alması uzun zaman almıştır. 1970’lerdeki kısa süreli koalisyon ortaklıkları bir yana, 1990’larda yaşananlar ile daha görünür hale gelmiş ve müesses nizamca ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır.

Türkiye’de yaşanan 28 Şubat süreci, tam da bu bakış açısını anlamak için iyi bir zemin teşkil etmektedir; bu nedenle bu yazımızda 28 Şubat sürecinin Batı medyasında ele alınış biçimleri ortaya konacak ve söz konusu haberlerde kullanılan dil incelenecektir. Batı medyasından kasıt, Alman, İngiliz ve Fransız ana akım medyasında yer alan örnek haberlerle ilgilidir; her üç ülke, haberleri ele alma biçiminde benzerlikler, hatta örtüşen bakış açıları sergilemektedir. Diğer Batılı ülkelerde yapılan haberlere yer verilmemiştir, yani ittihatçıların bugüne uyarlanmış sahnesi devam etmektedir.

Adından da anlaşılacağı üzere, 28 Şubat süreci veya post-modern darbesi, önceki darbelerden oldukça farklı şekilde seyretmiştir. Bu süreçte doğrudan silaha başvurulmamış, asker daha az görünür halde kalmış ve medyanın gücü kullanılarak taban desteği sağlanmıştır. Ayrıca darbenin 28 Şubat’ta yayınlanan muhtıra ilanın dışında her türlü baskı ve şiddet uygulanmıştır.

Türkiye ile olan ilişkisinde Batı’nın tutarsız tavrı 15 Temmuz sonrasında da görülmektedir. Çok sert bir askeri müdahale olmasına rağmen ve CNN ve BBC gibi küresel yayın yapan yayın organlarının süreci canlı yayınla sık sık gündeme getirmesine rağmen, tarafsız haber yapılmadığı açıktır. Darbe sonrasında yapılan haberler bir suçluluk psikolojisi üzerine batı tarafından sümen altı edilmeye çalışılsa da fiilen ABD ve İngiltere’nin parmağı olduğu kesindir.

Batı medyası (ve içerdeki işbirlikçileri) Türk toplumunun kendini yönetme becerisini hiçbir zaman kabul etmemiş ve bunun için her zaman bir vesayet kurumu oluşturmak için darbeleri desteklemiştir. 

Antidemokratik yöntemlerle Devletleri dizayn etmeye çalışan bu anlayışa ilk defa liderlerin etrafında kenetlenen sivil bir halk ile karşı karşıya kalınca bocaladılar. 

Sanırım bu bocalama onlar için soğuk bir duş olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi, Batı ile yapılan bir hesaplaşma olarak tarihe not düşmüştür. 

1909’da İttihatçıların hesabı, 1960 darbesini yapan ABD ve İngiliz derinliği, 1980 darbesinin soysuzları, 28 Şubat’ın işbirlikçi apoletlerinin biletini kesen, 15 Temmuz kahramanları olmuştur. Kahramanlar tarih yazarak Batı’nın işbirlikçi zihniyetini temizlemişlerdir. Bu, yüz yılın hesaplaşmasıdır.

Bunu unutursak, bizlere uykular haram olsun. Vesselam.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMANLI TORUNU

Çok doğru Sayın Balaman aslında bu süreç 1494 Endülüs'ün yıkılışından sonra kademeli olarak başları ve 1839 dan sonra zemin hazırlandıktan sonra yürüklüğe girdi ve Birinci Dünya Savaşından sonra Uygulamaya başlandı ve başardılar 100 Sonra Türkler bir daha uyandı neden çünkü Türkün geninde var bu,, çünkü ,,DÜNYA TÜRKSÜZ OLAMAZ VE TARİH YAZILAMAZ,,
  • Yanıtla

DemirAli

Turkiyenin iskalini TBMM de onaylatanlar bati ve Abd karsiti askerlerin yargilanmasi 15 temmuzu dogurmustur
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay