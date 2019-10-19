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Türk eğitim gönüllüleri Afrika'da

2019-10-19 15:07:09

Türkiye’den Afrika’ya giden Türk eğitim gönüllüleri, Tanzanya’nın Zanzibar adasında iyi eğitimden yoksun kalan çocukların gelecekte başarılı bireyler olmaları için, birçok branşta eğitim veriyor. Afrika’nın önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Tanzanya’nın Zanzibar adasında Türkiye’den giden eğitim gönüllüleri, bölge halkına eğitim desteği veriyor. Türkiye’den neredeyse 6 bin kilometre uzakta bulunan adaya giden gönüllüler, iyi eğitim almakta zorluk çeken yoksul çocukların gelecekte başarılı birer birey olmaları için onları, birçok branşta eğitiyor.

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