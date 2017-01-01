Turistin boynuna ip bağlayıp linç ettiler!

Amazon ormanlarından gelen görüntüler, dünyayı şoke etti.

Peru yerlileri, 81 yaşındaki şifacı Olivia Arevalo’yı öldürmekle suçladıkları Sebastian Woodroffe’u linç etti. 41 yaşındaki Kanadalı adamın ölmeden önce, boynunda iple sürüklenirken, yerlilere yalvardığı anları kamera kaydetti. Bir süredir bölgede yaşayan Woodroffe’nin ayahuasca isimli halisünasyonlara neden olan bitki hakkında Arevalo’dan bilgi aldığı tahmin ediliyor.

Perulu yetkililer, Perşembe günü meydana gelen iki ölümü de soruşturduklarını belirtti.