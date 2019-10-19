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Dünya

S-400’ler ateşlendi! İşte o anlar

2019-10-19 11:18:00

Tatbikat gerçekleştiren Rusya, S-400 hava savunma sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Türkiye, ABD yönetiminin Patriot hava savunma sistemini satmaya yanaşmaması üzerine Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldı.

Amerika bu konuda Türkiye'yi tehdit etmiş, hatta Türkiye'nin ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı.

ABD'nin F-35'lerle yanyana olmasını istemediği Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemi, Rusya tarafından tatbikatta test edildi.

Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi, tam not aldı.

S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.

 

 

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