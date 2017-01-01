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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi
Kudüs'teki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya sürekli baskın düzenlemesi Gazze'de protesto edildi.
İran'dan "intikam" açıklaması
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