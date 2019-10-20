Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter’den yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk.