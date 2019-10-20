Çocukları zararlı oyuncakla oynamasın diye ahşap oyuncak atölyesi kurdular
Ankara’da çocuklarının zararlı oyuncaklarla oynamasını istemeyen Musa ve Nilgün Ünlü çifti, kurdukları atölyede çocukları için ahşap oyuncaklar üretiyor. Çocuklarının oyuncak çizimlerini sağlıklı ahşap oyuncaklara dönüştüren anne baba, bu duyarlılıklarını diğer ailelere de aşılıyor. Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’nde yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Ünlü, ev hanımı eşi Nilgün Ünlü ile birlikte ahşap oyuncak atölyesi kurdu.