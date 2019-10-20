  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi bu sloganla inledi: Canımız kanımız sana feda Erdoğan

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Ceylanpınar sakinlerinden hainlere bozkurtlu gönderme

Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Çift sürmeye gittiği tarlasında, husumetlisi tarafından öldürüldü

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürülmüş
Yerel

Cayır cayır yandı

2019-10-20 11:46:59

Sinop'un Gerze ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Cemil Dingil'e ait evde, boş olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra ve ambara sıçradı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sinop Orman İşletme arazözleri ile yangına müdahale etti.

Çalışmaların ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz
Gündem

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu itiraf etti...
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın
Gündem

Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın

Türkiye, ABD ile varılan anlaşma kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23