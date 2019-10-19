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Canca Kalesi'nin surları ortaya çıkarılıyor

2019-10-19 15:04:49

Doğu Karadeniz bölgesinde doğa, tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından birisi olan Gümüşhane’de kenti kuşbakışı izleyen Canca Kalesinde restorasyon ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor. İl genelinde 17 tescilli kalenin bulunduğu Gümüşhane’de kent merkezini sarp bir kayanın üzerinden kuşbakışı izleyen ve Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen efsaneleriyle ünlü Canca Kalesinde geçtiğimiz yıl 1,8 milyon liraya ihale edilen restorasyon projesinde ilk aşamada yapılan arkeolojik kazıların ardından restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kentin simge yapılarından birisi olan kalede yaklaşık 500 eserin bulunduğu kazıların ardından ortaya çıkan yeni durum nedeniyle proje revize edildikten sonra bu kez restorasyon ve restitüsyon çalışmaları başlatıldı.

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