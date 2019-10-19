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Boğaziçili sapkınlardan büyük edepsizlik

2019-10-19 13:55:54

Geçtiğimiz günlerde sapkın etkinlik için yolladıkları davetiyede, İstiklal Marşı’yla dalga geçtikleri belirlenen Boğaziçi Üniversiteli eşcinseller, rezilliği farklı bir boyuta çıkardı. Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıp gösteri yapan sapkınlar, sanat adı altında ahlakı ayaklar altına aldı.

Eteğini sıyırıp...

İdeolojileri gereği ahlaki hiçbir değer yargıları olmayan eşcinsel sapkınlar, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıp mide bulandıran görüntüler sergiledi. Sahnedeki iri kıyım sapkın yaratık, eteğini sıyırıp kalçasını açtı.

İstiklal Marşı’yla dalga geçtiler

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı sapkın LGBT+Çalışmaları Kulübü’nün, üyelerine skandal bir mail attığı ortaya çıkmıştı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı sözleri değiştirilerek adeta alay edilmişti.

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