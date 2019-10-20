  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi bu sloganla inledi: Canımız kanımız sana feda Erdoğan

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Ceylanpınar sakinlerinden hainlere bozkurtlu gönderme

Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Çift sürmeye gittiği tarlasında, husumetlisi tarafından öldürüldü

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürülmüş
Web TV

20 Ekim gün ortası haber özetleri

2019-10-20 13:55:53

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

MHP davasının hakimine AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi, MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde verdiği kararla ismi gündeme gelen, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

'Afrika'daki dini kuruluşlar arasında birliğin tesisi için çalışıyoruz'

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, "Afrika'daki dini kuruluşlar arasında fikir ve eylem birliğinin tesis edilmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

'Türkiye subtropikal iklimden tropikal iklime geçiyor'

Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye, subtropikal iklimden tropikal iklime doğru geçiyor. Bugünkü sıcaklık rejimi neredeyse tropikal iklim koşullarına yaklaşmış durumda." dedi.

Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'ndan taşındı

Türkiye'deki tüm havalimanlarında, bu yılın ocak-eylül döneminde icra edilen seferlerle 161 milyon 259 bin 453 yolcu seyahat etti. Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz
Gündem

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu itiraf etti...
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın
Gündem

Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın

Türkiye, ABD ile varılan anlaşma kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23