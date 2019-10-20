20 Ekim gün ortası haber özetleri

Hakkari'de 1 asker şehit oldu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. MHP davasının hakimine AYM'den ret Anayasa Mahkemesi, MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde verdiği kararla ismi gündeme gelen, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu. 'Afrika'daki dini kuruluşlar arasında birliğin tesisi için çalışıyoruz' Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, "Afrika'daki dini kuruluşlar arasında fikir ve eylem birliğinin tesis edilmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi. 'Türkiye subtropikal iklimden tropikal iklime geçiyor' Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye, subtropikal iklimden tropikal iklime doğru geçiyor. Bugünkü sıcaklık rejimi neredeyse tropikal iklim koşullarına yaklaşmış durumda." dedi. Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'ndan taşındı Türkiye'deki tüm havalimanlarında, bu yılın ocak-eylül döneminde icra edilen seferlerle 161 milyon 259 bin 453 yolcu seyahat etti. Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'nı kullandı.